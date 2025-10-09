Koprčane šokiral prizor na otroškem igrišču! Gre za kaznivo dejanje (FOTO)

Prebivalce vasi Sveti Anton pri Kopru je minuli teden ob zadružnem domu in igrišču pričakal neprijeten prizor. Na zidovih so se pojavili grafiti z nacističnimi simboli - svastiko in simbolom 1488. V krajevni skupnosti so nad dejanjem ogorčeni, zadevo so prijavili policiji, večino grafitov pa že odstranili oziroma prekrili.

Nacistični simboli ob igrišču pri Kopru razburili krajane. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Nacistični simboli ob osrednjem vaškem objektu so pri krajanih sprožili val ogorčenja. Dogodek so takoj prijavili policiji, v nekaj dneh pa so poskrbeli, da sporni grafiti niso več vidni.

Dejanje ni le neprimerno in žaljivo, temveč tudi kaznivo, saj gre za razširjanje sovražne simbolike.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

»Mali fantiči«, ki iščejo pomen

Na Facebook strani Krajevne skupnosti Sv. Anton so zapisali:

»Med našimi 'malimi fantiči' več kot očitno vlada poveličevanje nečesa, kar niti sami ne razumejo, se pa s tem počutijo zelo 'pomembne' v družbi.«

Dodali so, da gre za mladostnike, ki okolico »okrašujejo« in hkrati uničujejo tujo lastnino, zaradi česar so jih že prijavili policiji. Po njihovih besedah starši ne ukrepajo, čeprav dobro vedo, kdo so storilci. Vandali naj bi sodelovali tudi pri uničevanju aparatov s pijačo.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Krajevna skupnost je napovedala strožje ukrepe.

»Postopoma bomo pričeli tudi z javnim objavljanjem fotografij vseh mladostnikov–vandalov, saj so slikani na javnih površinah med izvajanjem kaznivih dejanj,« so zapisali.

Obenem so napovedali začetek postopkov za namestitev videonadzora v okolici zadružnega doma in igrišča, kjer se mladi pogosto zbirajo.

Uporaba nacističnih simbolov je kazniva Uporaba in širjenje nacistične simbolike nista le neprimerna, ampak tudi kazniva po slovenski zakonodaji.

Kazenski zakonik (KZ-1), 297. člen – Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti – določa, da je vsakršno javno poveličevanje totalitarnih režimov, širjenje sovražnih simbolov ali spodbujanje k nestrpnosti lahko kaznovano z zaporom do dveh let. Če je dejanje storjeno na način, ki lahko povzroči motnje javnega reda in miru ali ogroža varnost ljudi, so lahko kazni še višje. Policija take primere obravnava resno, še posebej če so storilci mladoletni, saj odgovornost pogosto nosijo tudi starši in skrbniki.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.