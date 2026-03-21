Koprčanka toži svojega bivšega zaradi objave filmčkov na porno straneh

SOJENJE

Rinaldo Barbarič je Margerito Krasnik več let tudi zalezoval in nadlegoval. Izvedenec v štirih letih mnenja še ni izdelal.

Tedensko ji uničuje avto, enega naj bi ji celo ukradel, reže gume, praska karoserijo, razbija steklo, meče kamne v stekla, vhodna vrata stanovanja v bloku je polil s kislino in nanje napisal kurba. Nadzorna kamera ga je pred četrto uro zjutraj posnela, kako se s svetilko plazi okoli njenih vhodnih vrat. Zaradi neznosnih razmer nima miru in se nenehno ozira, ali ji morda sledi. Ostala je brez družabnega življenja, saj se takoj po službi pred zasledovalcem zapre v stanovanje do naslednjega dne. Obupana se je večkrat selila, prodala celo svoje pritlično stanovanje, ker ji je s kamni razbijal ...