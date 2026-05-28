  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USPEŠNI V TUJINI

Koprsko vino navdušilo Tokio

Dolce Vita pod japonskim nebom in v rožnatih kozarcih.
Koper Rosé je presenetil mlajše generacije, ki sicer rosé vin običajno ne izbirajo. FOTO: Vinakoper
Koper Rosé je presenetil mlajše generacije, ki sicer rosé vin običajno ne izbirajo. FOTO: Vinakoper
J. M.
 28. 5. 2026 | 13:45
2:25
A+A-

Dolce Vita je prepoznaven poletni lifestyle koncept oziroma družabni dogodek, s katerim se povezujejo vino, glasba, mediteranski življenjski slog in zabava ob morju. Dogodek je nastal v Strunjanu in je čez leta postal ena od prepoznavnejših poletnih vinskih zabav na Obali. Obiskovalci običajno pridejo oblečeni v belo, v ospredju pa so rosé vina, glasbeni nastopi, didžeji, kulinarika in sproščeno druženje ob sončnem zahodu.

Rožnata lahkotnost

Ime Dolce Vita se seveda navezuje na italijanski izraz za sladko življenje, za uživanje v trenutku, družbi, glasbi in hrani. Pri Vinakopru ga uporabljajo kot blagovno znamko za promocijo mediteranskega življenjskega sloga in svojih vin, predvsem mlajšim in turistom.

Srce Dolce Vite ostaja doma, ob slovenskem morju.

Koncept širijo tudi v tujino. Letos so prvič pripravili dogodek v Tokiu, kjer so predstavljali Koper Rosé in celotno izkušnjo Dolce Vita by Vinakoper. Pod tokijskim nebom so gostje, odeti v belo in z rožnatimi kozarci v rokah, uživali v glasbi, fotografiranju in sproščenem druženju. Glavna zvezda večera je bil Koper Rosé, ki v teh dneh prihaja na japonski trg. Organizatorji pravijo, da jih je posebej presenetil odziv mlajše generacije Japoncev, ki sicer rosé vin običajno ne izbira. Navdušila sta jih predvsem lahkotnost vina in njegova prepoznavna rožnata podoba.

Brezskrben užitek

»Dogodek je potekal v čudovitem sončnem vremenu, odzivi pa so bili izjemni. Veliko obiskovalcev je povedalo, da je vino zelo pitno in okusno,« so sporočili organizatorji dogodka. Fotografije rožnatih kozarcev in nasmejanih obrazov so hitro preplavile družbena omrežja. Prav v tem je moč koncepta Dolce Vita; ne gre le za vino, temveč za občutek brezskrbnega uživanja življenja. A srce Dolce Vite ostaja doma, ob slovenskem morju. Organizatorji so že razkrili, da bo letošnji veliki poletni spektakel v Strunjanu potekal 7. avgusta. Podrobnosti in glasbeni gostje za zdaj ostajajo skrivnost, znano pa je, da se predprodaja vstopnic začne 22. junija.

Dolce Vita by Vinakoper je z mediteranskim konceptom zaživel še v deželi vzhajajoče sonca. FOTO: Vinakoper
Dolce Vita by Vinakoper je z mediteranskim konceptom zaživel še v deželi vzhajajoče sonca. FOTO: Vinakoper

Več iz teme

dolce vitavinoVinakoperJaponskaturizem
ZADNJE NOVICE
15:36
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Za vedno se je poslovil Darko Križman, eno največjih imen slovenskega futsala

Slovenski futsal žaluje.
28. 5. 2026 | 15:36
15:28
Novice  |  Slovenija
POROČILO DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA ZA LETO 2025

Skoraj popoln izkupiček države na sodiščih, tožniki ostali praznih rok

Država odbila skoraj vse odškodninske zahtevke, prihranjenih več kot 48 milijonov evrov.
28. 5. 2026 | 15:28
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
POMAGA ŽIVALIM

Psu je zdravilka z obredom odganjala potrtost

Zdravilka iz Ekvadorja čisti energijo po starem izročilu. Je ena od mnogih prodajalk tovrstnih storitev na tržnici.
28. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Pet razlogov za prekomerno izpadanje las (in kako si lahko pomagate)

Če imate občutek, da vam v zadnjem času izpada vedno več las, za to lahko obstajajo posebno razlogi.
28. 5. 2026 | 15:00
14:45
Lifestyle  |  Stil
Audrey Hepburn

Kako je podhranjena deklica preživela vojno in postala največja modna ikona

Zakaj še danes obožujemo legendarno igralko in kaj je bilo na njenem slogu tako posebnega, da je še vedno tako moden?
Barbara Kotnik28. 5. 2026 | 14:45
14:42
Novice  |  Slovenija
KULTURNA DEDIŠČINA

Sloviti Usnjar talec se je po 28 letih vrnil v Kamnik

Mineva 80 let od odkritja spomenika, ki ga je financiral nekdanji lastnik usnjarne.
28. 5. 2026 | 14:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
27. 5. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Katero slovensko podjetje bo stopilo v ospredje?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki