Koprsko vino navdušilo Tokio

Dolce Vita je prepoznaven poletni lifestyle koncept oziroma družabni dogodek, s katerim se povezujejo vino, glasba, mediteranski življenjski slog in zabava ob morju. Dogodek je nastal v Strunjanu in je čez leta postal ena od prepoznavnejših poletnih vinskih zabav na Obali. Obiskovalci običajno pridejo oblečeni v belo, v ospredju pa so rosé vina, glasbeni nastopi, didžeji, kulinarika in sproščeno druženje ob sončnem zahodu.

Rožnata lahkotnost

Ime Dolce Vita se seveda navezuje na italijanski izraz za sladko življenje, za uživanje v trenutku, družbi, glasbi in hrani. Pri Vinakopru ga uporabljajo kot blagovno znamko za promocijo mediteranskega življenjskega sloga in svojih vin, predvsem mlajšim in turistom.

Koncept širijo tudi v tujino. Letos so prvič pripravili dogodek v Tokiu, kjer so predstavljali Koper Rosé in celotno izkušnjo Dolce Vita by Vinakoper. Pod tokijskim nebom so gostje, odeti v belo in z rožnatimi kozarci v rokah, uživali v glasbi, fotografiranju in sproščenem druženju. Glavna zvezda večera je bil Koper Rosé, ki v teh dneh prihaja na japonski trg. Organizatorji pravijo, da jih je posebej presenetil odziv mlajše generacije Japoncev, ki sicer rosé vin običajno ne izbira. Navdušila sta jih predvsem lahkotnost vina in njegova prepoznavna rožnata podoba.

Brezskrben užitek

»Dogodek je potekal v čudovitem sončnem vremenu, odzivi pa so bili izjemni. Veliko obiskovalcev je povedalo, da je vino zelo pitno in okusno,« so sporočili organizatorji dogodka. Fotografije rožnatih kozarcev in nasmejanih obrazov so hitro preplavile družbena omrežja. Prav v tem je moč koncepta Dolce Vita; ne gre le za vino, temveč za občutek brezskrbnega uživanja življenja. A srce Dolce Vite ostaja doma, ob slovenskem morju. Organizatorji so že razkrili, da bo letošnji veliki poletni spektakel v Strunjanu potekal 7. avgusta. Podrobnosti in glasbeni gostje za zdaj ostajajo skrivnost, znano pa je, da se predprodaja vstopnic začne 22. junija.