Koralni grebeni po kraško: projekt, vreden 5,5 milijona evrov (FOTO)

V promocijskem centru Pr' Nanotevih v Matavunu je šest partnerjev tudi uradno podpisalo partnerstvo novega kohezijskega projekta Za Kras 2, ki bo trajal do konca avgusta 2029.

Poleg vodilnega Parka Škocjanske jame sodelujejo še zavod za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Mestni občini Nova Gorica in Koper ter Občina Hrpelje-Kozina. Vrednost projekta znaša 5,5 milijona evrov, od česar bo Evropski sklad za regionalni razvoj financiral skoraj 2,2 milijona evrov, preostalo bo šlo iz državnih sredstev. Vodja projekta je Alenka Gorjan, koordinatorka pa Nina Štrekelj, obe sta iz Parka Škocjanske jame.

Kraški travniki so izredno pestri. FOTO: Borut Lozej

Glavni cilji projekta so izboljšati stanje 200 hektarov travnikov s čiščenjem oziroma odstranjevanjem zarasti in invazivnih tujerodnih vrst rastlin, prilagoditev paše ter dosejevanje avtohtonih lokalnih travniških mešanic, obnova gozdnih sestojev ter ohranitev dreves za življenjski prostor hroščev, čiščenje z odpadki onesnaženih jam, obnova kalov in omogočanje varne selitve dvoživk čez prometno infrastrukturo ter nameščanje gnezdilnic, obnova suhih zidov in sajenje sadnih dreves za ptice.

Suhi kraški travniki so eden najbolj pestrih življenjskih prostorov po številu rastlinskih in živalskih vrst, po svoji pestrosti pa se lahko kosajo celo s koralnim grebenom. V projektu bodo zato očistili še štiri onesnažene jame in eno brezno. Obnovili bodo tudi 12 kalov, dve vodni telesi na gradu Rihemberk, kjer bodo obnovili tudi streho gradu in s tem ohranili eno največjih porodniških kolonij netopirjev zahodne Slovenije, in zadrževalnik pri Kozini. V Klancu pri Kozini bodo vzpostavili trajne prehode za varno prečkanje cest dvoživkam do vodnega okolja. Pomemben del kulturne dediščine predstavljajo suhi zidovi; obnovili bodo kilometer zidov, ki so obenem pomemben življenjski prostor za številne živali. S projektom bodo naravno dediščino približali ljudem. Projekt pomeni tudi odgovornost do okolja in prihodnjih generacij.

Podpis listine o partnerstvu FOTO: Olga Knez

Projekt Za Kras 2 je eden od dvanajstih projektov, ki trenutno potekajo v Parku Škocjanske jame. V zadnjih 20 letih so jih izvedli že 37, vredni so bili približno 38 milijonov evrov.