  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROJEKT ZA KRAS 2

Koralni grebeni po kraško: projekt, vreden 5,5 milijona evrov (FOTO)

Obnovili bodo kraške travnike, gozdove, jame, kale in suhe zidove. Cilj je ohraniti naravno dediščino ter izboljšati življenjski prostor številnim vrstam.
Tako obnovljeni bodo videti tamkajšnji zidovi. FOTO: Borut Lozej

Tako obnovljeni bodo videti tamkajšnji zidovi. FOTO: Borut Lozej

Podpis listine o partnerstvu FOTO: Olga Knez

Podpis listine o partnerstvu FOTO: Olga Knez

Kraški travniki so izredno pestri. FOTO: Borut Lozej

Kraški travniki so izredno pestri. FOTO: Borut Lozej

Tako obnovljeni bodo videti tamkajšnji zidovi. FOTO: Borut Lozej
Podpis listine o partnerstvu FOTO: Olga Knez
Kraški travniki so izredno pestri. FOTO: Borut Lozej
Olga Knez
 14. 11. 2025 | 16:45
2:35
A+A-

V promocijskem centru Pr' Nanotevih v Matavunu je šest partnerjev tudi uradno podpisalo partnerstvo novega kohezijskega projekta Za Kras 2, ki bo trajal do konca avgusta 2029.

Poleg vodilnega Parka Škocjanske jame sodelujejo še zavod za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Mestni občini Nova Gorica in Koper ter Občina Hrpelje-Kozina. Vrednost projekta znaša 5,5 milijona evrov, od česar bo Evropski sklad za regionalni razvoj financiral skoraj 2,2 milijona evrov, preostalo bo šlo iz državnih sredstev. Vodja projekta je Alenka Gorjan, koordinatorka pa Nina Štrekelj, obe sta iz Parka Škocjanske jame.

Kraški travniki so izredno pestri. FOTO: Borut Lozej
Kraški travniki so izredno pestri. FOTO: Borut Lozej

Glavni cilji projekta so izboljšati stanje 200 hektarov travnikov s čiščenjem oziroma odstranjevanjem zarasti in invazivnih tujerodnih vrst rastlin, prilagoditev paše ter dosejevanje avtohtonih lokalnih travniških mešanic, obnova gozdnih sestojev ter ohranitev dreves za življenjski prostor hroščev, čiščenje z odpadki onesnaženih jam, obnova kalov in omogočanje varne selitve dvoživk čez prometno infrastrukturo ter nameščanje gnezdilnic, obnova suhih zidov in sajenje sadnih dreves za ptice.

Suhi kraški travniki so eden najbolj pestrih življenjskih prostorov po številu rastlinskih in živalskih vrst, po svoji pestrosti pa se lahko kosajo celo s koralnim grebenom. V projektu bodo zato očistili še štiri onesnažene jame in eno brezno. Obnovili bodo tudi 12 kalov, dve vodni telesi na gradu Rihemberk, kjer bodo obnovili tudi streho gradu in s tem ohranili eno največjih porodniških kolonij netopirjev zahodne Slovenije, in zadrževalnik pri Kozini. V Klancu pri Kozini bodo vzpostavili trajne prehode za varno prečkanje cest dvoživkam do vodnega okolja. Pomemben del kulturne dediščine predstavljajo suhi zidovi; obnovili bodo kilometer zidov, ki so obenem pomemben življenjski prostor za številne živali. S projektom bodo naravno dediščino približali ljudem. Projekt pomeni tudi odgovornost do okolja in prihodnjih generacij.

Podpis listine o partnerstvu FOTO: Olga Knez
Podpis listine o partnerstvu FOTO: Olga Knez

Projekt Za Kras 2 je eden od dvanajstih projektov, ki trenutno potekajo v Parku Škocjanske jame. V zadnjih 20 letih so jih izvedli že 37, vredni so bili približno 38 milijonov evrov.

 

Več iz teme

Projekt Za Kras 2Krasobnova
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Izlet
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: umetno jezero sredi neskončnih gozdov

Črno jezero na Pohorju je del gozdnega rezervata; čisto okrog njega zaradi močvirnega terena ne moremo zlahka, saj se počasi zarašča.
14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: izkoristite idealen trenutek za srčne pogovore

Astrološki vpogled za soboto, 15. novembra 2025.
14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
MODNO

Neskončna privlačnost polprosojnosti

Čeprav v Cannesu menijo, da je pokazati preveč skrajno neokusno, so se prosojna oblačila trdno zasidrala v modi in nič ne kaže, da bi jih kmalu metali iz omar.
Ajda Janovsky14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Digitalni izsiljevalci

Več kot polovica kibernetskih napadov temelji na finančni koristi, ko napadalci zaklenejo ali šifrirajo podatke žrtve in zahtevajo odkupnino za njihovo sprostitev
14. 11. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
KVALIFIKACIJE

Kekovi izbranci lovijo nov zgodovinski uspeh

November je za slovenski moški članski nogomet mesec odločitev ter prijetnih spominov; tudi letos prinaša ključni tekmi.
Drago Perko14. 11. 2025 | 18:00
17:38
Novice  |  Slovenija
PRIHAJA OHLADITEV

Bliža se vremenski preobrat! Arso napoveduje sneg že v noči na torek

Slovenijo čaka dinamičen, hladen in vremensko razgiban teden, v katerem nas utegne obiskati tudi prva zimska pošiljka.
14. 11. 2025 | 17:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki