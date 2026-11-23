Nekdanji poslanec Levice Miha Kordiš, danes predsednik stranke Mi, socialisti!, je v podkastu Iztoka Gartnerja ostro obračunal s nekdanjim premierjem Robertom Golobom in nekdanjim strankarskim kolegom Lukom Mescem. Spregovoril je o zakulisju velikih obljub o gradnji javnih stanovanj, pri tem pa tudi sam nekoliko pomešal številke.

Gartner ga je spomnil, da je Levica, ko je bil Kordiš še njen član, obljubljala 30.000 javnih stanovanj do leta 2030. Zanimalo ga je, koliko so jih dejansko zgradili in koliko projektov so podedovali od prejšnje vlade. »Ta številka je bila v originalu 20 tisoč stanovanj in potem smo imeli koalicijski vrh in je Golob prišel meni nič, tebi nič pred kamero in v svojem slogu, kar smo se skozi kasnejša leta naučili, da je to v njegovem slogu, in številko gladko povečal iz 20 tisoč na 30 tisoč, da se je to slišalo malo bolj seksi,« je dejal Kordiš.

»In Mesec, kakršen je, brez hrbtenice, je stal zadaj za Golobom, ko je dal ta izjavo, ves presenečen, kot vsi ostali, in potem tudi sam stopil pred mikrofone in papagajsko začel ponavljati to številko. Namesto da bi rekel, hej, a prosim, ne kockamo s temi stanovanji«

Ko ga je Gartner vprašal, koliko stanovanj so potem dejansko zgradili, je Kordiš odgovoril: »Nič se ni naredilo. Jaz norim,« je dejal Kordiš. »To je to, če se greš politiko s figo v žepu,« je zaključil Kordiš.

Toda Kordiš je pri številkah nekaj pomešal

Čeprav je Kordiš ostro obračunal z nekdanjima zaveznikoma, dokumenti iz preteklosti kažejo nekoliko drugačno zgodbo. Levica je namreč že v svojem programu za državnozborske volitve leta 2022 obljubljala 30.000 javnih neprofitnih stanovanj do leta 2030. To torej ni bila številka, ki bi si jo pozneje izmislil Golob. V koalicijski pogodbi so cilj nato znižali na 20.000 stanovanj do leta 2030.

Res pa je, da je Golob na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju 1. februarja 2023 pred kamerami zvišal napovedano število stanovanj, vendar ne s skupnih 20.000 na 30.000, kot pripoveduje Kordiš. Mesec je takrat govoril o vzpostavitvi sistema, ki bi omogočal gradnjo 2000 javnih stanovanj na leto, Golob pa ga je popravil na 3000. »Tri tisoč stanovanj, me je predsednik vlade popravil,« je takrat dejal Mesec.

Premier je obljubil, da bo glavno vlogo prevzel republiški stanovanjski sklad, država pa naj bi za gradnjo namenila približno 100 milijonov evrov letno.

In koliko stanovanj so dejansko zagotovili?

Podatki kažejo, da so bile obljube precej večje od rezultatov. Po podatkih, ki jih je januarja 2026 od ministrstva za solidarno prihodnost pridobil portal Info360, so med letoma 2022 in 2025 zgradili, kupili ali drugače zagotovili 1918 javnih najemnih stanovanj. Graditi so začeli še 1338 stanovanj, ki pa do konca leta 2025 niso bila dokončana. Ob tem velja poudariti, da so se nekateri projekti začeli že pred prihodom Golobove vlade. Med večjimi dokončanimi projekti so bili Novo Pobrežje v Mariboru s 440 stanovanji, Podutik v Ljubljani s 390 in soseska Ob Savi v Kranju z 247 stanovanji.

Golobova vlada je sicer leta 2025 sprejela zakon o dolgoročnem financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki predvideva do 100 milijonov evrov letno oziroma milijardo evrov v desetih letih. Toda prvotnega cilja o 3000 novih javnih stanovanjih na leto do marca 2026 ni dosegla. Medtem so se spremenili tudi dolgoročni načrti in vlada je leta 2025 predstavila cilj 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2035.