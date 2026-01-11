  • Delo d.o.o.
GOSTOM ŽELI PONUDITI NEKAJ VEČ

Korošica Irena Linasi: od resorta na Šrilanki do Zgornje Savinjske (FOTO)

Ob Linasi Resortu načrtujejo še turistične hišice. Vnovični zagon prenovljenega hotela znak napredka.
Nekdanji hotel Burger Veniše je zdaj Linasi Resort Nazarje. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Irena Linasi želi gostom ponuditi nekaj več.

Na Venišah bo še naprej živel konjeniški šport.

Posnetek za spomin

Za dobro zabavo je poskrbel ansambel Okej.

Jože Miklavc
 11. 1. 2026 | 10:45
2:59
Nekdanji hotel Burger v Občini Nazarje, ki je bil znan kompleks sredi zelene narave kot ranč Veniše, je nazadnje vodila Nataša Burger. Leta 2025 je prešel v lastništvo Korošice Irene Linasi, ki ima s pridobitvijo velike načrte. Ob odprtju prenovljenega osrednjega hotela ter dodatnih objektov, hostla in kavarne, bo tako edini hotel v občini in tudi edini v Zgornji Savinjski dolini, če ne upoštevamo hotelov na Golteh in v Logarski dolini. Dolina preprosto nima dovolj posteljnih zmogljivosti, zato je vnovični zagon prenovljenega hotela svetla točka prihodnjega razvoja. Kot je za Novice povedala nova lastnica, se še ne bodo ustavili, saj nameravajo ob hotelu zgraditi še turistične hišice, ki bi bile povezane z urbanim kmečkim okoljem ter hotelom. Nova lastnica je hotel Burger Veniše po temeljiti posodobitvi preimenovala v Linasi Resort. Del nekdanjega posestva s konjeniškim centrom je ostal Nataši Burger, ki bo konjeniško dejavnost ohranjala tudi v prihodnje.

Zlato, znanje, zemlja

Irena Linasi želi gostom ponuditi nekaj več.
Irena Linasi želi gostom ponuditi nekaj več.

Nova direktorica je z mlado ekipo začrtala smernice razvoja tega turističnega bisera, zaživela je nova zgodba. Kot je dejala Linasijeva: »Z izkušnjami in svežo turistično destinacijo ter še enim resortom na Šrilanki se naša zgodba v Zgornji Savinjski dolini začenja z željo, da ljudem ponudimo nekaj več. To sta stabilnost in mir v tem izjemnem ambientu in času turističnih izzivov. Verjamemo, da je ključ do tega v harmoniji treh z-jev: zlata, znanja in zemlje. Zlato simbolizira finančno stabilnost, znanje opolnomoči modre odločitve, zemlja pa nas povezuje z resničnimi vrednotami. S prepletom teh treh elementov lahko dosežemo trajnostno srečo, varnost in svobodo. To je poklon naravi, ki obdaja ta hotelski kompleks, ljudem, ki so tu živeli na nekdaj zelo znanem posestvu, zdaj pa je navdih moji družini, podpora vztrajnosti mojim trem otrokom.«

Popolni podpori in sodelovanju je namenil čestitke tudi župan Matej Pečovnik, ki je vesel, da se je končno zgodil napredek in bo nekdanji znameniti center konjeniškega športa pridobil možnosti za resen turistični kompleks, ki ga potrebuje to okolje. Na odprtju so postavili bogato založene stojnice v sodelovanju z osnovno šolo in vrtcem Nazarje ter darilni kotiček z domačimi izdelki kmečkih žena in čebelarskih pridelkov. Specialiteto, domače štruklje, je ponudilo Kulturno turistično društvo Bazilika, ob čaju s Šrilanke pa so vsem gostom ponudili topel obrok dobrodošlice. Za zabavo je poskrbela glasbena skupina Okej iz lastnici rojstne Koroške.

Na Venišah bo še naprej živel konjeniški šport.
Na Venišah bo še naprej živel konjeniški šport.
Posnetek za spomin
Posnetek za spomin
Za dobro zabavo je poskrbel ansambel Okej.
Za dobro zabavo je poskrbel ansambel Okej.

Hotel je poklon dediščini kraja in navdih njeni družini.

