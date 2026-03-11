Koroška brez goriva, županja Črne ogorčena: »Spoštovani odgovorni na Petrolu, ne delajte se norca iz nas!«

Na Koroškem je danes precejšnjo zmedo povzročilo pomanjkanje goriva na večini bencinskih servisov, poroča Koroška Čveka. Še pred nekaj dnevi so številni kraji v Sloveniji poročali o težavah z oskrbo, vendar se je težava še posebej zaostrila na severovzhodu države. Na nekaterih bencinskih črpalkah, vključno s tistimi v Žerjavu, so že od prejšnjega tedna brez nafte, kar povzroča velike nevšečnosti za tamkajšnje prebivalce, ki se spopadajo s pomanjkanjem goriva. Med tistimi, ki so zaradi tega v zadnjih dneh naleteli na težave, so tudi mnogi, ki se vsakodnevno odpravljajo v službe.

Oskrba na Petrolovih črpalkah v Žerjavu in Prevaljah še vedno ni stabilizirana, medtem ko so edine zaloge goriva trenutno na voljo na bencinskem servisu na Ravnah na Koroškem. Povečano povpraševanje po gorivu, ki je posledica občutnega dviga cen zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, je v Sloveniji že povzročilo napetost na več črpalkah, kjer so zaloge hitro izginile. Kljub trditvam Petrol in Mola, da dobava ni ogrožena, se zdi, da so na Koroškem stvari drugačne. Županja Črne, mag. Romana Lesjak, je na Facebooku izrazila svoje ogorčenje in pozvala odgovorne na Petrolu, da se »ne delajo norca iz nas Korošcev«. V svojem zapisu je poudarila, da pričakuje, da bodo oskrbovali Koroško z gorivom in kurilnim oljem, saj je to njihova odgovornost. »Dovolj je manipuliranja z narodom!« je bila odločna županja, ki je javno pozvala, naj Petrol izpolni svojo nalogo in poskrbi za pravočasno dostavo goriv na območje Koroške.

Po poročanju časnika Delo pa je težava z gorivom prizadela tudi druge dele Slovenije. Po pripovedovanju bralcev so v Kranju v zadnjih dneh nekateri vozniki natočili celo cele cisterne goriva, prodajalci na bencinskih servisih pa menda ne znajo povedati, kdaj bodo dobave znova redne. Ena od voznic je opozorila na posledice takšnega ravnanja, saj lahko to privede do resnih težav z oskrbo na tistih črpalkah, ki goriva niso zaloge. Kot piše Delo je goriva danes zmanjkalo tudi drugod: v Medvodah, kjer naj ga ne bi bilo že od sobote, na Celovški cesti v Ljubljani ter v Podpeči v Mirnu pri Novi Gorici in v Šempetru pri Vrtojbi. Očitno je pomanjkanje goriva postalo težava, ki se širi po celi državi.

