Koroški komik Tomislav svet osvaja s kolesom za rezanje drv, navdušil je celo Američane (FOTO)

Znani koroški komik Tomislav Vrlič, ki si vsakič kaj novega izmisli, je tudi v letu 2025 poskrbel za obilo dobre volje ter pripravil novo inovacijo, ta pa je – tudi na oni strani luže – spet pritegnila ogromno pozornosti. Naj spomnimo, kako sta Vrlič in njegov koroški rojak Branko Špegelj namesto zadnjega kolesa na Tomosov moped namestila list krožne žage ter na tak način rezala drva. Toliko sta jih narezala, če se smemo pošaliti, da je posnetek zelo hitro postal viralen (več kot 50 milijonov ogledov), kupil ga je celo Discovery Channel in ga predvajal v več kot 120 državah po svetu. Licenco za predvajanje so zatem odkupile še druge svetovne medijske hiše, Vrliča pa so zaradi tega celo vabili v ZDA.

Pogodba z Američani

No, letos pa se je dvojec Vrlič-Špegelj rezanja drv lotil s kolesom. Staro Rogovo specialko sta predelala tako, da z lahkoto nareže tudi suha bukova drva. Postopek je preprost, ali pa tudi ne. Tomislav Vrlič nam je takole povedal: »Najprej je treba kolo zagnati do hitrosti približno 30 km/h. Šele pri tej hitrosti se lahko na zadnje kolo prisloni pomožno kolo, ki prek dveh zobnikov in verige poganja rezalno verigo na listu od motorne žage s hitrostjo približno 50 km/h ...« In tako je začel tudi on kolesariti, Špegelj pa je, ko je bila hitrost dovolj velika, na lepem prislonil manjše kolo, veriga se je zavrtela, ko pa je Vrlič začel žagati drva, se je kolo že po nekaj sekundah ustavilo. Bilo je očitno, da kolesar ni imel dovolj moči, da bi lahko poganjal žago.

Špegljeva ekipa je sestavila inovacijo. FOTO: Osebni arhiv

Zato je bilo treba poiskati drug(ačn)o rešitev. Bi bilo nemara bolje, sta se spraševala, če bi na kolo posadili Pogačarja ali pa Rogliča? Takrat pa je Špegelj našel pravo rešitev: »Kaj pa če zadnje kolo namesto z zrakom napolniva s svincem in dobiva vztrajnik, zaradi česar se bo nabralo zadosti energije, da bova lahko brezskrbno rezala?« Rečeno – storjeno. Vlila sta segmente iz svinca ter jih vstavila v zadnjo gumo. Ta je tako tehtala kar 15 kilogramov, a je na zunaj še vedno povsem običajna in tega pravzaprav nihče ne opazi. In ko sta začela ponovno rezati, je šlo končno vse kot po maslu. To pa je bil tudi trenutek, da sta lahko izum pokazala svetu.

Kaj pa če zadnje kolo namesto z zrakom napolniva s svincem in dobiva vztrajnik?

Dogajanje je posnel njun kolega Jaka Homan. Da pa ne bi šaljivi izum prehitro in nekontrolirano zakrožil po spletu, še več, da ne bi dobil neželenih posnemovalcev, ga je Vrlič predstavil že znanim ameriškim sodelavcem, »takoj so bili navdušeni in zainteresirani«! Z Jukin Medio, največjim svetovnim podjetjem, ki se ukvarja s tovrstnimi atraktivnimi videoposnetki, je pri priči podpisal pogodbo, zaradi česar ga vse odtlej Američani tudi globalno zastopajo. Podrobnosti pogodbe morajo biti seveda skrite, le to smo izvedeli, da si bodo dobiček delili ter da je Vrlič dobil dovoljenje, da si lahko ta kratki filmček naloži na svoj osebni kanal, vsi preostali posnetki pa so odslej v lasti in upravljanju Jukin Medie. Zagotovo bodo storili podobno, kot so storili že pri rezanju drv z mopedom, ter bodo posnetek tudi to pot poslali na več naslovov. Komik Tomislav Vrlič, ki je že večkrat gostoval v Angliji, najmanj tri mesece na leto pa preživi na Tajskem; »tam ne delam, tam dobivam ideje«, namerava tudi v prihodnje zabavati svet s podobno odštekanimi domislicami, v katerih prepleta slovensko domačijskost (holcerstvo) in trend, ki ga je ponesel v svet in ki se očitno dotakne še marsikoga.

Če je Tomislav Vrlič tisti, ki prinese idejo, je Branko Špegelj (na sliki) tisti, ki jo izpelje. FOTO: Osebni arhiv

Vrličevo moštvo pred startom odločilnega snemanja FOTO: Osebni arhiv

Tomislav Vrlič je znan koroški komik. FOTO: Osebni arhiv