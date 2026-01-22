Korupcija v Železnikih: župan Marko Gasser krši zakon, pravi KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da župan Občine Železniki Marko Gasser krši zakon, ker ob poklicni županski funkciji opravlja še funkcijo člana Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Komisija ugotovila, da »poklicna županska funkcija ni združljiva s to funkcijo«, zato je župana pozvala, naj nezdružljivost odpravi, a tega ni storil. Postopek je KPK začela po »februarja 2025 prejetem vprašanju«, nato pa preverila okoliščine in zakonodajo. Ugotovila je, da Gasser poklicno vodi občino »od decembra 2022«, v svetu KGZS pa sedi »od oktobra 2024«. Komisija pojasnjuje, da se pri presoji upoštevajo določbe ZIntPK, ki poklicnemu funkcionarju prepovedujejo članstvo oziroma opravljanje nalog upravljanja, nadzora ali zastopanja v določenih pravnih osebah. KGZS ima po navedbah KPK »status pravne osebe javnega prava«, svet KGZS pa ima »določene pristojnosti upravljanja«, zato je članstvo župana v njem nezdružljivo z njegovim poklicnim mandatom.

Ker je Gasser voljeni funkcionar, KPK poudarja, da v takih primerih lahko ukrepa omejeno: če funkcionar kljub opozorilu nadaljuje z opravljanjem nezdružljivih funkcij, lahko Komisija »zgolj obvesti javnost in zoper funkcionarja uvede prekrškovni postopek«. Prav to zdaj tudi napoveduje. Komisija ob tem izpostavlja, da je namen pravil o nezdružljivosti funkcij preprečevanje kopičenja vlog, ker to prinaša »večje tveganje za nastanek kršitev« (med drugim nasprotja interesov). Opozarja še, da »kopičenje funkcij tudi sicer praviloma ni v javnem interesu«, ter dodaja, da bi bilo v prihodnje smiselno uvesti dodatne sankcije – na primer »znižanje plače, dokler funkcionar nezdružljivosti funkcij ne odpravi«.