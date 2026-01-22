  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KLJUB OPOZORILU NADALJEVAL

Korupcija v Železnikih: župan Marko Gasser krši zakon, pravi KPK

Komisija je Gasserja pozvala, naj nezdružljivost funkcij odpravi, a tega ni storil.
FOTO: Jure Eržen/delo
FOTO: Jure Eržen/delo
N. P.
 22. 1. 2026 | 10:52
 22. 1. 2026 | 10:52
A+A-

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da župan Občine Železniki Marko Gasser krši zakon, ker ob poklicni županski funkciji opravlja še funkcijo člana Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Komisija ugotovila, da »poklicna županska funkcija ni združljiva s to funkcijo«, zato je župana pozvala, naj nezdružljivost odpravi, a tega ni storil. Postopek je KPK začela po »februarja 2025 prejetem vprašanju«, nato pa preverila okoliščine in zakonodajo. Ugotovila je, da Gasser poklicno vodi občino »od decembra 2022«, v svetu KGZS pa sedi »od oktobra 2024«. Komisija pojasnjuje, da se pri presoji upoštevajo določbe ZIntPK, ki poklicnemu funkcionarju prepovedujejo članstvo oziroma opravljanje nalog upravljanja, nadzora ali zastopanja v določenih pravnih osebah. KGZS ima po navedbah KPK »status pravne osebe javnega prava«, svet KGZS pa ima »določene pristojnosti upravljanja«, zato je članstvo župana v njem nezdružljivo z njegovim poklicnim mandatom.

Ker je Gasser voljeni funkcionar, KPK poudarja, da v takih primerih lahko ukrepa omejeno: če funkcionar kljub opozorilu nadaljuje z opravljanjem nezdružljivih funkcij, lahko Komisija »zgolj obvesti javnost in zoper funkcionarja uvede prekrškovni postopek«. Prav to zdaj tudi napoveduje. Komisija ob tem izpostavlja, da je namen pravil o nezdružljivosti funkcij preprečevanje kopičenja vlog, ker to prinaša »večje tveganje za nastanek kršitev« (med drugim nasprotja interesov). Opozarja še, da »kopičenje funkcij tudi sicer praviloma ni v javnem interesu«, ter dodaja, da bi bilo v prihodnje smiselno uvesti dodatne sankcije – na primer »znižanje plače, dokler funkcionar nezdružljivosti funkcij ne odpravi«.

Več iz teme

Marko GasserŽeleznikiKPKNezdružljivost funkcijžupankomisija za preprečevanja korupcijekorupcijapolitika
ZADNJE NOVICE
11:43
Novice  |  Slovenija
POVIŠANJE

Znano, za koliko se bo letos zvišala minimalna plača, minister Mesec dosegel svoje

Oodločitev o 1000 evrih neto je zdržala koalicijsko in vladno presojo, je še dodal.
22. 1. 2026 | 11:43
11:35
Bulvar  |  Zanimivosti
NAVDUŠILA

To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Zna se popraskati z metlami in grabljami. Raziskovalci menijo, da so krave pametnejše, kot smo mislili.
22. 1. 2026 | 11:35
11:30
Novice  |  Slovenija
MANIPULACIJE?

Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

Predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić je slovenskemu evroposlancu očitala politično manipulacijo, potem ko je ta kritiziral policijsko posredovanje na Filozofski fakulteti v Novem Sadu.
22. 1. 2026 | 11:30
11:16
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Dvor žaluje: umrla je kraljeva sestra

Princesa se je poslovila mirno, v krogu svoje družine.
22. 1. 2026 | 11:16
11:09
Bulvar  |  Glasba in film
PRILJUBLJENA ZVRST

Simon Vadnjal skočil v country vode

V svoji glasbeni karieri je zaplaval v nekoliko drugačne vode.
Roman Turnšek22. 1. 2026 | 11:09
11:06
Lifestyle  |  Astro
NASVET

Ko smo v temi, poiščimo smisel: kopel z morsko soljo bo odplaknila težo

Zavedajmo se, da smo v zimi in da ta vedno mine.
22. 1. 2026 | 11:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki