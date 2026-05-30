Korupcijska preiskava v Moravčah: med pridržanimi naj bi bil tudi župan Milan Balažic

Preiskovalni sodnik je zoper dve osebi, ki sta bili v četrtek pridržani zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, odredil sodno pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Imen osumljencev niso navedli, po informacijah STA pa bi lahko bilo sodno pridržanje odrejeno zoper župana Moravč Milana Balažica. Kot so danes navedli na Policijski upravi Ljubljana, sta bila v okviru četrtkovih obsežnih preiskav pridržana osumljenca pred preiskovalnega sodnika privedena v petek, ta je zoper njiju odredil sodno pridržanje. Za koga gre, ni znano; eden je najverjetneje Balažic, ime drugega ostaja neznanka, po informacijah STA pa naj to ne bi bil moravški podžupan Marko Kladnik, kot so te dni glede pridržanih v preiskavah ugibali nekateri mediji.

Obsežne hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter enem od organov lokalne skupnosti, skupaj jih je bilo 42, je v četrtek izvedlo več kot 100 kriminalistov, ki so iskali dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Gre za sume jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Policisti so prostost vzeli dvema osebama, so sporočili v četrtek. Imen niso navajali, hišne preiskave pa so med drugim potekale pri županu Balažicu, podžupanu Kladniku in tudi na moravški občini. Predmet preiskav je sicer glede na odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki jo je pridobila STA, širše razmerje med županom, Občino Moravče, družbo Termit in več osebami iz lokalnega okolja.

Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj

Kot izhaja iz sodne odredbe, je Balažic osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj - dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Podžupana Kladnika medtem sumijo pomoči pri jemanju podkupnine, dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode Jurija Kočarja. Več kaznivih dejanj so sicer osumljeni številni drugi podjetniki.

STA se je za pojasnila že v petek obrnila med drugim na župana Balažica in podžupana Kladnika, a odgovore še čaka. Je pa Balažicev odvetnik za Svet24 povedal, da župan dogajanje vidi kot politično motivirano. Po njegovih besedah naj bi šlo za »režirano zadevo« oziroma politični obračun, za katerim naj bi stal nekdanji župan občine. Imena ni navedel, Balažičev neposredni predhodnik na čelu Moravč pa je bil Martin Rebolj.