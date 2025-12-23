Kot bi bila kompostarna ob Postojnski jami

MOREBITNA NEVARNOST

Zavrnili obtožbe, da je župan ponaredil prostorski akt. Objekt za predelavo odpadkov naj bi nevarno ogrožal vodne vire.

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je sporočilo, da je zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri Moja Mura (ZDMM) pred letom dni vložila zoper župana Občine Šentilj Štefana Žvaba. Tožilstvo ugotavlja, da ni razlogov za kazenski pregon, s tem je postopek zoper župana končan. Spomnimo, ZDMM je decembra 2024 župana ovadila zaradi domnevnega ponarejanja prostorskih dokumentov, povezanih z legalizacijo kompostarne v Ceršaku. Po njihovih navedbah naj bi občinskemu svetu predložil prikaz ponarejenega stanja prostora in s tem vplival na ...