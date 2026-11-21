VELIK OBISK

V Gorenjih Podpoljanah sorodniki presrečni ob prihodu misijonarja slovenskega rodu.

»Komaj smo čakali, da pride, pripravili smo se tudi za sprejem na Brniku. Nazadnje smo z njim govorili pred enim tednom oziroma desetimi dnevi, ker je umrl moj oče Jožef, Petrov stric. Petru je poslal zadnje besede, sporočilo z željo, da bi se še srečala, ampak žal Bog tega ni uslišal. Oče je že v večnosti. Tako bo po eni strani zelo veselo, po drugi strani pa tudi žalostno, ker očeta ne bo mogel več stisniti k sebi. Moj oče ga je vsakič, ko je prišel v Slovenijo, pričakal na Brniku. Peter je bil tega vedno zelo vesel, seveda pa tudi mi,« nam tako srčno pripoveduje misijonarjev bratranec Jože ...