Kot da bi ob dnevu mrtvih pozabili na Vodnika, Čopa, Jurčiča, Groharja ... (FOTO)

Ljubljana • Ob letošnjem 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, je bil prav žalosten obisk ljubljanskega pokopališča Navje, kjer so pokopani številni za Slovence pomembni ljudje. Tam ležijo Valentin Vodnik, Matija Čop, Josip Stritar, Emil Korytko, Josip Jurčič, Anton Tomaž Linhart, Ivan Grohar, Anton Korošec, Jernej Kopitar, Josef Ressel, Janko Kersnik, Janez Bleiweis … Sama velika imena, ki so se s svojimi dejanji na področju kulture, znanosti in tudi politike zapisala v zgodovino.

85 NAGROBNIKOV je v spominskem parku Navje.

Toda namesto da bi se jih spomnili ob dnevu spomina na mrtve, je bil spominski park, ki so ga uredili leta 1938 po načrtih Jožeta Plečnika in Iva Spinčiča, skorajda povsem tak kot na običajen jesenski dan. Ob nekaterih spomenikih je stala sveča – denimo Vodniku in Jurčiču –, ob nagrobniku Antona Tomaža Linharta pa so bile tri sveče in ikebana iz rdečih nageljnov.

V spominskem parku, v katerem je 85 kamnitih grobnih znamenj, sta bila le dva aranžmaja iz rož, ki so jih poslale državne ustanove. Že v petek pred praznikom so prinesli h grobnici Antona Korošca, ki je bil dolga desetletja prezrt, a v resnici pomemben politik naše zgodovine, cvetlični aranžma, ki ima trak Mestne občine Ljubljana. Drugi grob, ki je bil deležen državne pozornosti, pa je bil grob Frana Maslja Podlimbarskega. Na njem je ogromen venec s trakom ministrstva za kulturo. Fran Maselj Podlimbarski je bil slovenski častnik in pisatelj, ki se je rodil leta 1852 in umrl leta 1917. Na Mestni občini Ljubljana so na novinarsko vprašanje v odgovor zapisali, da je polaganje vencev in cvetličnih aranžmajev del protokolarnih obveznosti Mestne občine Ljubljana. Na tak način tradicionalno počastijo spomin na žrtve vojn, pomembne zgodovinske dogodke ter osebnosti, ki so s svojim delom zaznamovale zgodovino, kulturo in razvoj Ljubljane ter Slovenije.

»Posebno mesto med spominskimi lokacijami ima tudi spominski park Navje, ki je kulturni spomenik državnega pomena,« pravijo na Mestni občini Ljubljana. Tudi letos so zanj naročili cvetlični aranžma, namenjen počastitvi spomina na tam pokopane pomembne osebnosti. Toda ker Navje nima prostora, kamor bi lahko položili cvetlični aranžma, so ga položili na sredino arkadne veže oziroma slovenskega panteona, ki je bil zgrajen že sredi 19. stoletja na vzhodnem robu starega ljubljanskega pokopališča svetega Krištofa. Na občini pravijo: »Naročilo ni bilo namenjeno grobu Antona Korošca, temveč spominskemu parku Navje kot celoti.«

Podobno pravijo na ministrstvu za kulturo. Ministrica dr. Ignacija Fridl Jarc je ob dnevu spomina na mrtve položila cvetlični aranžma na sredino spominskega parka Navje, kjer je po naključju grobnica Frana Maslja Podlimbarskega. Vendar pa je bila ta pozornost, pravijo na ministrstvu, namenjena vsem, ki so pokopani na Navju.

Seveda drži, kar so zapisali na Mestni občini Ljubljana, da »polaganje cvetja na posamezne grobove ni merilo za vrednotenje zgodovinskega pomena posameznih osebnosti. Spoštovanje njihovega prispevka k slovenski zgodovini in kulturi se odraža tudi v drugih oblikah ohranjanja zgodovinskega spomina in kulturne dediščine.« Vendar bi v takem spominskem prostoru, kot je Navje, ki ga imenujejo tudi spominski park osebnosti, ki so soustvarjale slovensko kulturo in znanost, morali najti novo rešitev, kako ob tem prazniku vsem izkazati pozornost. Ne pa da se nekomu, ki pride tja, zdi, da so naši res pomembni možje ob dnevu, ko naj bi se tudi njih spomnili, ostali pozabljeni, zapuščeni, odrinjeni.

Grob Matije Čopa je sameval brez cvetja in sveč. FOTO: Simona Fajfar

Mestna občina Ljubljana je dala cvetje na grob Antona Korošca, a je bilo namenjeno vsem na Navju, so pojasnili. FOTO: Simona Fajfar