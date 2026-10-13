Ekskluzivno razkrivamo: V Brežicah več oddanih glasovnic kot volivcev

Razkrivamo nenavadne podatke: na referendumu o parlamentarni preiskavi je bila na volišču OŠ Mrzlava vas v Brežicah zabeležena udeležba 129 volivcev, oddanih glasovnic za ta isti referendum pa 130. To pomeni, da je bila tam, zaokroženo, 101-odstotna volilna udeležba glede na število zabeleženih volivcev in glasovnic, ki so jih ti oddali. Kako je to mogoče, smo vprašali DVK; na pojasnila še čakamo.

FOTO: posnetek zaslona uradnih podatkov DVK.

Bresternica: kam je izginilo 90 glasovnic?

Nekaj čudnega se je dogajalo tudi na volišču v Domu krajanov Bresternica. Tam so na treh referendumih (o RTV, družbenokoristnem delu in preiskavi) izmerili udeležbo 670 volivcev. Na referendum o volilni pravici tujcev pa je menda, če gre verjeti podatkom DVK, prišlo 90 oziroma za dva avtobusa več volivcev, saj so za ta referendum zabeležili udeležbo 760 volivcev. Zakaj sta ta dva avtobusa volivcev volila samo na enem referendumu in ne na vseh, ni možno zdravorazumsko pojasniti. Je pa zanimivo, da DVK očitno glasovnic teh fantomskih dodatnih volivcev ne najde, saj poroča, da so do danes, torej dva dni po zaprtju volišč, na tem volišču prešteli samo 87 % glasovnic. Logika sicer pove, da so se zapisnikarji na volišču najbrž zmotili in namesto 670 volivcev zapisali 760 volivcev. Vendarle pa taka šlamastika pomeni 90 udeležencev razlike na samo enem relativno nepomembnem majhnem volišču. Spomnimo, o usodi referenduma o RTV Slovenija je odločilo komaj 546 glasov razlike.

FOTO: posnetek zaslona uradnih podatkov DVK.

Primer iz Bresternice ni osamljen. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v vaškem domu Šmarčna. Pri treh referendumih je tam bilo evidentiranih 44 udeležencev in 44 oddanih glasovnic. Pri referendumu o parlamentarni preiskavi pa je evidentiranih 74 udeležencev, vendar samo 44 oddanih glasovnic. Kje je 30 fantomskih udeležencev in kam so izginile njihove glasovnice, ni znano.

Škale: različno število upravičencev do glasovanja

Še en zanimiv primer prihaja iz Velenja. Dva nesrečnika sta verjetno čudno gledala, ko sta želela glasovati v Gasilskem domu Škale. Število upravičencev do glasovanja na referendumu o RTV prispevku je bilo na tem volišču 1001, pri drugih treh referendumih pa samo 999. To pomeni, da sta dva človeka na tem volišču lahko volila zgolj na enem referendumu, saj ju za ostale tri na seznamu enostavno ni bilo. Ta razlika je posebej zanimiva, saj je nastala v številu volilnih upravičencev za isto volišče in na isti dan.

Lenart in Koper: so zamešali glasove ZA in PROTI?

Analitiki opozarjajo na še eno statistično nerazumljivo situacijo. Na volišču v OŠ Lenart je prišlo do statistično zelo nenavadne porazdelitve glasov. Pri OŠ Lenart je ZA parlamentarno preiskavo glasovalo 33,55 % volivcev, ZA spremembo RTV-prispevka pa kar 70,39 % teh istih volivcev. Pri obveznem družbenokoristnem delu in volilni pravici tujcev sta deleža ZA prav tako visoka. Tak rezultat je nenavaden. Izračunali smo korelacijo med glasovi na referendumih o RTV in parlamentarni preiskavi na 3192 voliščih: korelacija je zelo visoka, znaša 0,957. To pomeni, da večina volivcev, ki je glasovala ZA (ali PROTI) na referendumu o RTV, je enako glasovala tudi na referendumu o preiskavi. Na OŠ Lenart pa je slika obrnjena: približno dve tretjini volivcev sta bili tam PROTI parlamentarni preiskavi in hkrati ZA ukinitev obveznega RTV-prispevka. Ali so tam vnašalci podatkov zamešali glasove ZA in PROTI ali pa razlog tiči drugje, bo treba preveriti v zapisniku.

Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Kopru. Tam je v stavbi SEPŠ bilo več volišč. Od šestih analiziranih volišč (SEPŠ 20 do 25), eno močno izstopa. Vseh šest volišč ima isto lokacijo, pet jih ima izrazito večino PROTI parlamentarni preiskavi, eno volišče, SEPŠ 22, pa izrazito večino ZA. Preverite sami v tabeli: