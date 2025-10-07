Glede Goloba v zadevi Bobnar KPK vse skrčila na dve usodni SMS-sporočili

KPK je v novem osnutku ugotovitev v zadevi Bobnar spremenila izrek. Komisija je po besedah odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška sum kršitve integritete zoper Goloba skrčila na dve SMS-sporočili, v katerih je premier zapisal, da je resno zaskrbljen nad kadrovsko sliko v policiji in da se dogovor ni izvršil. Pri vseh ostalih očitkih je ustavila postopek, navaja N1.

Odvetnik poudarja, da se njegovemu klientu ne očita, da je konkretno posegal v kadrovske zadeve v policiji

»Prepričan sem, da to, kar piše v osnutku, ne more biti kršitev integritete. Mislim, da bomo slej kot prej to dokazali,« je Zdolšek povedal za STA. »Se vam zdi, da predsednik vlade ne sme biti zaskrbljen nad kadrovsko situacijo v policiji? Ne očita se mu, da je konkretno posegal v kadrovske zadeve v policiji,« je poudaril Zdolšek.

»Ukvarjali smo se s stvarmi, ki so za moje pojme precej minorne narave«

Novi osnutek ugotovitev KPK v zadevi Bobnar je danes komentiral tudi predsednik vlade Robert Golob. »Zadovoljen sem s tem, kar je prišlo v javnost, ker se je končno pokazalo, da razen pogovora oziroma SMS-sporočil med dvema politikoma ni šlo za čisto nič drugega,« je dejal ob robu obiska vlade v Nazarjah. »Ukvarjali smo se s stvarmi, ki so za moje pojme precej minorne narave,« je povedal.

KPK je predhodni preizkus v zadevi Bobnar uvedla na podlagi prejete prijave bivše notranje ministrice Tatjane Bobnar iz decembra 2022, ki je Robertu Golobu očitala nedovoljene pritiske na policijo. Preiskavo zoper predsednika vlade v tej zadevi je komisija uvedla novembra 2023, januarja lani pa jo je začasno ustavila. Golob je namreč zahteval vpogled v spis, česar pa mu na KPK niso mogli omogočiti zaradi interesov predkazenskega postopka, ki sta ga vodila policija in tožilstvo.

Premier in njegov pooblaščenec Zdolšek imata 15 delovnih dni, da se izjasnita glede novega osnutka. Na KPK so za STA poudarili, da končne odločitve v tem postopku niso sprejeli.