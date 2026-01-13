KPK Golobu očita, da je kršil integriteto, odvetnik Zdolšek: »Ugotovitve so nezakonite«

KPK je v zadevi Bobnar ugotovila, da je premier Robert Golob z dvema sporočiloma nekdanji notranji ministrici o kadrovanju v policiji ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo in s tem kršil integriteto. V Golobovem kabinetu so prepričani, da ne gre za kršitev integritete, njegov odvetnik Stojan Zdolšek napoveduje izpodbijanje na sodišču. Iz ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki jih je danes prejel tudi premierjev odvetnik Zdolšek, izhaja, da gre za dve sporočili, ki ju je premier Golob novembra 2022 poslal tedanji notranji ministrici Tatjani Bobnar, v katerih premier piše, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v policiji in da mu ni všeč, da se dogovor ni uresničil. Komisija ugotavlja, da je ravnanje predsednika vlade v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se od njega zahteva in jo določa zakon o vladi. Ob tem so navedli, da lahko predsednik vlade ministrom daje obvezujoče napotke zgolj v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrov, vlada pa usmeritev v zvezi s kadrovanjem v policiji ni sprejela.

Po ugotovitvah komisije iz tega sledi, da Golob kot predsednik vlade ni imel pristojnosti za poizvedovanje o kadrovski sliki v policiji pri notranji ministrici in podajanje kakršnihkoli usmeritev glede kadrovanja v policiji. Premierjevo ravnanje predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje tretja točka četrtega člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so sklenili. Ta določba zakona določa, da je integriteta »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«. Glede ostalih očitkov iz predloga za uvedbo preiskave pa je KPK postopek ustavila.

KPK je ugotovitve v zadevi Bobnar sprejela konec decembra, danes pa jih je prejel tudi premierjev odvetnik Stojan Zdolšek, kar je ta potrdil za STA. Kot je ob tem navedel Zdolšek, je iz prejetih ugotovitev razviden očitek, ki naj bi ga predstavljali dve sporočili. »Edini očitek, zaradi katerega naj bi predsednik vlade domnevno kršil integriteto, sta dve telefonski sporočili, v katerih izraža zaskrbljenost nad kadrovsko sliko v policiji,« so zapisali tudi v premierjevem kabinetu. Zdolšek je še v prvem odzivu navedel, da si bo javnost zdaj lahko sama ustvarila mnenje o rezultatu večletnega postopka. »Postopek bomo nadaljevali pred sodiščem, ker sem prepričan, da so ugotovitve KPK nezakonite,« je napovedal. V Golobovem kabinetu pa so izrazili prepričanje, da so na podlagi ugotovitev KPK še toliko bolj prepričani, da omenjeni sporočili ne predstavljata kršitve integritete.