Ste to vedeli? KPK lahko preverja tudi ljubimce

KPK IN SEKS

Vodja javnega zavoda bi se moral iz postopka izločiti zaradi intimne zveze.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) nam je potrdila, da nevsakdanji primer, v katerem je bil vodja javnega zavoda v intimnem razmerju z osebo, zaposleno pri dobavitelju tega zavoda, sodi v njihovo pristojnost. Kot pravijo, je za presojo konflikta interesov pri osebnih stikih bistvena njihova intenziteta. Nedavno smo bili opozorjeni na nenavaden primer, v katerem se je pojavil sum o nasprotju interesov. Oseba je bila več let vodja javnega zavoda in se je v tem času spoprijateljila z zaposlenim pri podjetju, ki je dobavitelj istega javnega zavoda. V nekaj letih je podjetje dobavitelja ...