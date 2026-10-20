KPK potrdila kršitev pri Jankovićevi občini: posel dobilo podjetje podžupanovega sorodnika

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes objavila pravnomočne ugotovitve o kršitvi omejitev poslovanja Mestne občine Ljubljana (MOL). Občina je januarja 2023 podjetju REED GROUP naročila nadzor pri obnovi mostu čez potok Gobovšek, čeprav je bil direktor in 90-odstotni lastnik podjetja družinski član takratnega mestnega svetnika, pozneje pa podžupana Roka Žnidaršiča.

Posel je bil vreden 2350 evrov, vendar KPK poudarja, da višina zneska pri takšnih kršitvah ni pomembna. Zakon namreč prepoveduje sklepanje poslov med občino in podjetji, s katerimi so občinski funkcionarji oziroma njihovi družinski člani povezani na zakonsko določene načine. Ugotovitve so postale pravnomočne, saj MOL zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.

Podjetje v lasti podžupanovega sorodnika

Sporno naročilnico je občina izdala 9. januarja 2023 za izvajanje strokovnega nadzora pri obnovi mostu čez potok Gobovšek na območju Sostra. Podjetje REED GROUP je takrat vodil Janko Žnidaršič, ki ima v njem 90-odstotni lastniški delež. KPK ga v svojih ugotovitvah opredeljuje kot družinskega člana občinskega funkcionarja Roka Žnidaršiča. Ta je funkcijo mestnega svetnika nastopil 12. decembra 2022, nekaj več kot mesec pozneje, 25. januarja 2023, pa je postal tudi podžupan. Občina je torej naročilnico podjetju njegovega sorodnika izdala v času, ko je Žnidaršič že opravljal funkcijo mestnega svetnika. Prav to je bilo po ugotovitvah KPK odločilno.

Ljubljanska občina je v postopku pojasnila, da se je izbira izvajalca začela še pred Žnidaršičevim nastopom funkcije. Podjetje REED GROUP je namreč ponudbo za nadzor nad obnovo mostu oddalo že 17. novembra 2022, torej pred začetkom mandata novega mestnega sveta. MOL je zatrjevala, da Žnidaršič pri izbiri izvajalca ni sodeloval in nanjo ni vplival. Po njenem pojasnilu so celoten postopek vodile pristojne občinske strokovne službe. Občina je dodatno pojasnila, da je bila vsebina posla, vključno s ceno in obsegom del, dogovorjena že pred nastopom omejitev poslovanja. Naročilnico naj bi izdali šele januarja zaradi prehoda na nov finančno-računovodski sistem, ki je povzročil zamik pri administrativni izvedbi naročila. Toda KPK takšnega pojasnila ni sprejela kot razloga za izključitev kršitve.

O omejitvah jih je obvestil šele po sklenitvi posla

MOL je opozorila še na eno okoliščino. Žnidaršič jo je o omejitvah poslovanja s podjetjem REED GROUP uradno obvestil šele 25. januarja 2023, torej več kot dva tedna po izdaji naročilnice. Občina je zato zatrjevala, da ob sklenitvi posla s formalnimi omejitvami še ni bila seznanjena. KPK pa pojasnjuje, da prepoved poslovanja ne začne veljati šele z obvestilom funkcionarja, temveč že z dnem, ko ta nastopi svojo funkcijo. To pomeni, da so omejitve v konkretnem primeru veljale že decembra 2022.

Ko je občina januarja izvedela za družinsko povezavo, bi morala po ugotovitvah komisije že sklenjeno naročilnico odpraviti in ponovno izvesti postopek izbire izvajalca. Tega ni storila. KPK opozarja, da za posle, za katere veljajo pravila javnega naročanja, zakon določa absolutno prepoved poslovanja z določenimi podjetji, povezanimi z občinskimi funkcionarji. Prepoved velja ne glede na vrednost posla.

Po devetem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so posli, sklenjeni v nasprotju s temi omejitvami, nični. To pomeni, da je treba načeloma vzpostaviti prejšnje stanje, pogodbeni stranki pa morata vrniti, kar sta na podlagi ničnega posla prejeli. KPK ob tem poudarja, da je za ugotavljanje ničnosti konkretnega posla pristojno sodišče.

Preverjali še en posel, a tam kršitve niso ugotovili

Komisija je v isti preiskavi proučila še poslovanje MOL s podjetjem REED GROUP pri prenovi Petkovškovega nabrežja. Šlo je za pogodbo o strokovnem nadzoru, ki jo je občina s podjetjem sklenila maja 2022, torej še pred Žnidaršičevim nastopom funkcije. Avgusta 2023 je občina z aneksom podaljšala rok za izvedbo pogodbenih del. Preiskovalci so preverjali, ali bi lahko tudi podpis takšnega aneksa pomenil kršitev omejitev poslovanja. Tokrat so pritrdili pojasnilom občine. Ugotovili so namreč, da aneks ni pomenil sklenitve novega posla, temveč zgolj podaljšanje roka za izvedbo že dogovorjenih storitev. V tem delu so postopek ustavili.

Ugotovitve protikorupcijske komisije prihajajo v zanimivem političnem trenutku, saj se Ljubljana pripravlja na novembrske lokalne volitve. Kot smo na Slovenskih novicah poročali 13. oktobra, je dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković vložil kandidaturo za nov mandat in predstavil tudi svojo listo kandidatov za mestni svet. Med kandidati so številni člani njegove dosedanje ekipe, med njimi tudi aktualni podžupan Rok Žnidaršič.

Janković je ob predstavitvi liste poudaril, da so kandidate izbirali glede na znanje in področja, ki so za mesto najpomembnejša, ter izrazil željo po zmagi že v prvem krogu volitev. Le teden dni pozneje je KPK objavila pravnomočne ugotovitve o nepravilnem poslovanju občine s podjetjem Žnidaršičevega družinskega člana. Ob tem je treba poudariti, da je komisija ugotovila kršitev na strani Mestne občine Ljubljana, ne pa osebnega vplivanja Žnidaršiča na izbiro izvajalca.

MOL odločitev sprejela brez sodnega izpodbijanja

Postopek KPK se je začel decembra 2024 na podlagi prejete prijave. Komisija je v preiskavi pridobila dokumentacijo in pojasnila ljubljanske občine ter preverila okoliščine sklenitve obeh poslov s podjetjem REED GROUP. Po zaključku postopka je svoje ugotovitve posredovala občini, ki je imela možnost sodnega izpodbijanja. Ker MOL tožbe v upravnem sporu ni vložila, so ugotovitve postale pravnomočne.