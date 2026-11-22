V Beltincih so nedavno organizirali že 17. lov s sokoli v Pomurju. Dvodnevno srečanje, ki ga je pripravil Javni zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci v sodelovanju s Sokolarskim društvom Pomurje in Slovensko zvezo za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, je na grajsko dvorišče in v okolico beltinskega gradu privabilo več kot 20 sokolarjev iz Slovenije in tujine.

Prireditev so posvetili spominu na nekdanjega predsednika Sokolarskega društva Pomurje Dragana Zemljiča, ki je s svojo predanostjo, znanjem in ljubeznijo do narave pomembno zaznamoval sokolarsko tradicijo v Pomurju. Svoje bogato znanje je rad prenašal na mlajše generacije, zato njegov prispevek ostaja pomemben del skupne sokolarske zgodbe.

Sokolarstvo velja za eno najstarejših oblik lova, hkrati pa je veliko več kot to, so povedali organizatorji. Temelji na potrpežljivosti, vztrajnosti in zaupanju med človekom in ptico. Prav zato je bilo leta 2010 vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Srečanje v Beltincih je bilo tako namenjeno tudi ohranjanju te tradicije in njenemu prenašanju na prihodnje rodove, ob poudarku na spoštljivem in odgovornem odnosu do živali ter narave.

Za obiskovalce so poskrbeli tudi z lokalno kulinarično in vinsko ponudbo.

Pred uradnim odprtjem so se obiskovalcem predstavili sokolarji s svojimi pticami ujedami. Med njimi so bili orli, kragulji, sokoli in skobci, ki jih je predstavil dr. veterinarske medicine Roman Savič. Poudaril je, da so vse ptice, namenjene sokolarstvu, vzrejene v ujetništvu, in ne odvzete iz narave. Srečanje so z nastopom popestrili Prekmurski rogisti in otroci iz Vrtca Beltinci, enote Slamica Lipovci. Zbrane sta nagovorila župan Marko Virag in predsednica Slovenske zveze za sokolarstvo in zaščito ptic ujed Vilma Alina Bezenšek. Letošnji lov je uradno odprl predsednik Sokolarskega društva Pomurje Andrej Pirman, ki je udeležencem zaželel uspešen in varen lov.

Po odprtju so se sokolarji odpravili v lovišče Fazan Beltinci in okoliške kraje. Kragulji in orli so plen lovili iz roke, sokoli pa z višine. Prvi dan je bil namenjen tudi širši javnosti, drugi pa predvsem individualnemu lovu s pticami ujedami. Za obiskovalce so poskrbeli tudi z lokalno kulinarično in vinsko ponudbo; na stojnicah so lahko poskusili fazanovo juho, langaš in vina beltinskih vinogradnikov, med njimi letošnje mlado vino.

Kulturno umetniško društvo Prekmurski rogisti, ki je najstarejša skupina rogistov v Sloveniji. FOTO: Jože Žerdin

V Beltincih so nastopili otroci iz vrtca Slamica Lipovci. FOTO: Jože Žerdin