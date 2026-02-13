Kraja v ljubljanskem hotelu: izginuli posnetki, neaktivne kartice in 16.000 evrov gotovine

V hotelu ne vedo, kdo je aktiviral kartico sobe mladoporočencev. Ob pomoči čistilke naj bi neznanca ukradla 16.000 evrov.
Galerija
Je pri kraji sodelovala takratna čistilka ali ne? FOTO: Voranc Vogel
Pri razkrivanju tistih, ki so 10. septembra 2022 mladoporočencema Draganu in Tamari Mijatović iz sobe v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons) ukradli 15.970 evrov gotovine, se ni mogoče znebiti občutka, da želijo v hotelu zadevo čim prej pomesti pod preprogo.
Za sodelovanje pri kraji denarja tožilstvo obtožuje tedanjo čistilko Merimo Dizdarević. V času med 14.05 9. septembra 2022 in 21.10 naslednjega dne naj bi po predhodnem dogovoru kartico sobe št. 391 izročila neznanima storilcema, da sta 10. septembra 2022 okoli 3.30 vstopila v sobo in od tam odnesla omenjeni kupček ...