Kraja v ljubljanskem hotelu: izginuli posnetki, neaktivne kartice in 16.000 evrov gotovine

KAJ JE RES?

V hotelu ne vedo, kdo je aktiviral kartico sobe mladoporočencev. Ob pomoči čistilke naj bi neznanca ukradla 16.000 evrov.

Pri razkrivanju tistih, ki so 10. septembra 2022 mladoporočencema Draganu in Tamari Mijatović iz sobe v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons) ukradli 15.970 evrov gotovine, se ni mogoče znebiti občutka, da želijo v hotelu zadevo čim prej pomesti pod preprogo. Za sodelovanje pri kraji denarja tožilstvo obtožuje tedanjo čistilko Merimo Dizdarević. V času med 14.05 9. septembra 2022 in 21.10 naslednjega dne naj bi po predhodnem dogovoru kartico sobe št. 391 izročila neznanima storilcema, da sta 10. septembra 2022 okoli 3.30 vstopila v sobo in od tam odnesla omenjeni kupček ...