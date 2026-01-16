  • Delo d.o.o.
VANDALIZEM

Krajani Planine bi se zaradi vandalov organizirali: policija razkriva, kakšno je stanje na terenu

Krajani kranjskega naselja Planina menda že nekaj časa opozarjajo, da se v njihovem okolju nabira vse več nereda, vandalizma in kršitev javnega reda.
 Policija opozarja na objestno vožnjo in kršitve prometnih pravil, posebej pri uporabi e-skirojev in drugih enoslednih vozil. FOTO: PU Kranj

Nekateri stanovalci pravijo, da jih skrbi varnost v naselju: »Ne upam si sama zvečer ven.« FOTO: Facebook Skupina Planina Kran

Pobudo za več preventivne prisotnosti in sodelovanje s policijo je med stanovalci Planine sprožil Luka Savčić. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

FOTO: Zajem Zaslona Facebook

Nina Čakarić
 16. 1. 2026 | 09:21
9:59
A+A-

Krajani kranjskega naselja Planina menda že nekaj časa opažajo, da se v njihovem okolju kopiči vse več nereda, vandalizma in kršitev javnega reda, ob tem pa raste tudi neprijeten občutek, da se varnost v naselju zmanjšuje. (Več v članku: »Ne upam si sama zvečer ven«: v Kranju kličejo po varnosti, stanovalci bi se prostovoljno organizirali). Na to ozadje se navezuje pobuda, ki se je razširila med stanovalci: prvopodpisani Luka Savčić, predsednik društva Dekca, je o dogajanju obvestil Policijsko upravo Kranj in ministrstvo za notranje zadeve in jim poslal vprašanja tudi o tem, ali je, glede na to, da je policijskega kadra premalo, mogoče zakonito in organizirano oblikovati civilno podporo, ki bi delovala preventivno in v tesnem sodelovanju s policijo, da bi izboljšali varnostne razmere v tem naselju. Na vprašanja nam je odgovoril policijski inšpektor Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi pri PU Kranj.

Kako ocenjujete varnostne razmere na Planini? Ali beležite porast kršitev javnega reda (hrup, vandalizem, nočna zbiranja) in katerih?

Na podlagi obravnavanih dogodkov, prijav občanov in lastnih varnostnih analiz ocenjujemo, da območje naselja Planina bistveno ne odstopa od primerljivih večstanovanjskih naselij v Mestni občini Kranj. Varnostna situacija je na območju Planine z izjemo povečane nezakonite uporabe pirotehnike, o kateri smo javnost sproti obveščali od oktobra 2025 do prvih dni januarja 2026 in s tem povezanih posledic, primerljiva s preteklimi obdobji in bistveno ne odstopa.

Na območju naselja Planina policisti med opravljanjem nalog zaznavajo še kršitve prometnih pravil mladostnikov pri uporabi enoslednih vozil, kot so e-skiroji, kolesa, mopedi ter njihovimi večernimi glasnejšimi druženji, ki občasno vodijo v kršitve hrupa. Druge izstopajoče problematike, ki bi bila povezana z javnim redom in mirom, ne zaznavamo.

Vse oblike vandalizma in poškodovanja tuje lastnine, kot so se zgodila ob novoletnih praznikih so nedopustna in jih ostro obsojamo, zato smo na tovrstne pojave odreagirali takoj in jih ne toleriramo. Taka dejanja so lahko bodisi prekrški ali kazniva dejanja, odvisno od okoliščin. Za tovrstna dejanja policisti Policijske postaje Kranj še vodijo prekrškovne ali predkazenske postopke, ki še niso zaključeni.  

Katere konkretne ukrepe policija trenutno izvaja na Planini (patruljiranje, poostreni nadzori) in ali načrtujete dodatne aktivnosti?

Policisti so vsakodnevno prisotni tudi na območju Planine in izvajajo različne oblike policijskega dela v skupnosti z namenom izboljšanja varnostnega stanja. Med izvajanjem nalog na območju, ki ga pokriva Policijska postaja Kranj, sodelujejo tudi z Medobčinskim redarstvom Mestne občine Kranj in drugimi deležniki.

Ob določenih dneh, časovnih intervalih in na lokacijah, kjer prihaja do večjega števila kršitev, naloge poleg policistov in kriminalistov opravljajo še vodniki službenih psov s službenimi psi, pomožni policisti in nenazadnje tudi policisti posebne policijske enote. V primeru zaznanih odstopanj se prilagaja razporeditev patrulj v okviru razpoložljivih kadrovskih in operativnih zmožnosti ter dosledno izvaja zakonska pooblastila, ki so v pristojnosti policije.  

Stanovalci izpostavljajo divjanje po cestah in nevarno vožnjo z e-skiroji. Ali načrtujete ciljne prometne nadzore oziroma druge ukrepe na izpostavljenih lokacijah?

Kranjski policisti zaznavajo uporabo e-skirojev, koles, mopedov in drugih prevoznih sredstev, ki niso v skladu s prometnimi pravili. Izstopajoče kršitve so vsekakor prekomerna hitrost, objestna vožnja, neuporaba čelad, neregistrirana vozila in tehnično neizpravna ter uporaba t.i. neprometnih površin, kot so parki, igrišča in druge površine, ki niso namenjene vožnji vozil. S tovrstno problematiko se soočamo vsakodnevno in ne samo na območju Planine, temveč tudi po drugih krajih Gorenjske.

Reševanje te problematike zahteva tudi druge ukrepe, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, kot so namestitev tehničnih in fizičnih ovir, omejevanju dostopa, prilagoditev osvetlitve, ograjenost določenih površin ter morebitna postavitev video nadzornih sistemov.

Policisti s pobudami o takih oblikah aktivno sodelujemo tudi v varnostnih sosvetih in Svetih za preventivno in vzgojo v cestnem prometu, ki so organizirana na nivoju posameznih občin in naj bi v njih pri reševanju varnostne problematike sodelovali tudi vodje policijskih okolišev.

Nevarna vožnja, prekoračitve hitrosti in nepravilna uporaba e-skirojev v prometu predstavljajo resno tveganje za vse udeležence v prometu. Policisti izvajamo in bomo tudi v prihodnje izvajali ciljno usmerjene prometne nadzore na izpostavljenih lokacijah, zlasti v bližini stanovanjskih ulic, šolskih poti, območij za pešce itd. in bomo zoper kršitelje tudi dosledno represivno ukrepali. Naj opomnimo, da so za prometne prekrške, ki jih storijo otroci ali mladoletniki, po prometni zakonodaji, odgovorni starši!

Ali prekrške, o katerih pišemo, večinoma povzročajo otroci in mladostniki?

Dejanja, o katerih se pogovarjamo in o njih sedaj tudi pišemo so izvrševali otroci ali mladostniki, stari med 11 in 16 let. Zato še enkrat apeliramo na pomembno vlogo staršev. Starši, takoj, ko prepoznate nenavadno obnašanje svojega otroka, se z njim pogovorite. Lažje to storite vi, ki ves čas komunicirate z otrokom, se z njim pogovarjate in vam otrok zaupa in tako vam bo hitreje zaupal tudi kakšno neprijetno izkušnjo.

Internet in razširjenost elektronskih naprav predvsem mobilne telefonije je prinesel nove dimenzije tudi medvrstniškega nasilja. Tako je lahko žrtev istočasno žrtev neposrednega nasilja in ko to nasilje nekdo posname in objavi, ga skoraj ni mogoče umakniti z interneta, hitrost širjenja pa je nepredstavljiva. 

Kako odgovarjate na opozorila o kadrovskih težavah v policiji. Ali lahko zagotovite, da bo na terenu dovolj prisotnosti, in ali so predvidene okrepitve za območje PU Kranj?

Policijska uprava Kranj in Policijska postaja Kranj z notranjo organizacijo dela, prilagajanjem nalog in po potrebi z dodatnimi razporeditvami zagotavlja prisotnost policistov na terenu ter ustrezno odzivnost na varnostne dogodke.

Kakšno je vaše stališče do organizirane, zakonite in preventivne pobude krajanov (opazovanje, obveščanje, prisotnost) v sodelovanju s policijo. Ste pripravljeni na usklajevanje in pod kakšnimi pogoji?

Na splošno opozarjamo,  da t.i. »vaške straže« ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, lahko predstavljajo varnostno tveganje in lahko tudi kaznivo ravnanje, zato v Policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju in njihovo delovanje skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj je kaznivo.  

Zato bo policija  vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja, delovanja posameznikov in skupin spremljala in presojala zakonitost in odgovornost. Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji ti. "vaških straž" zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru, da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic.

Hkrati se zavedamo pomena tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Policija tako v vseh varnostno obremenjenih območjih, poleg stalne prisotnosti, s skupnostjo navezuje stike, pridobiva in vrednoti ter vzajemno tudi posreduje informacije, ki so pomembne za ljudi v določenem okolju. Skupaj z drugimi deležniki obravnavamo aktualno varnostno problematiko in načrtujemo skupne ukrepe za zagotavljanje varnega bivalnega okolja.

V policiji podpiramo, samozaščitna ravnanja občanov, usmerjena v zaznavanje ravnanj, ki lahko predstavljajo pripravljalna dejanja za izvrševanje kaznivih ravnanj, izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje premoženja (npr. namestitev varnostnih kamer, angažiranje varnostnih služb, idr.) in na tesno sodelovanje s policijo.

Bi še kaj sporočili krajanom?

Potrebno se je zavedati, da za varnost in preprečevanje kaznivih ravnanj lahko veliko naredimo tudi sami, zato občanom svetujemo, naj v primeru, da postanejo žrtve kaznivega ravnanja o tem takoj obvestijo policijo. Pomembno je tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi do kaznivega dejanja lahko prišlo. To pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali drugih oseb, ki bi o takšnih kaznivih ravnanjih kaj vedele, da policiji posredujejo koristne informacije. S tem bodo tovrstna kazniva ravnanja preprečena ali v največji možni meri zaznana in preiskana, storilci pa ustrezno procesirani. Zato ob tej priložnosti pozivamo vse, tako žrtve kot priče morebitnih kaznivih ravnanj, naj o tem takoj obvestijo policijo.

Prav tako pozivamo občane, da o zaznavi oseb, ki s svojim ravnanjem/obnašanjem na določenem območju vzbujajo sum, da bodo izvrševale ali izvršujejo ali bodo izvedle kazniva ravnanja - prekrške in kazniva dejanja, nemudoma obvestijo policijo na št. 113, se oglasijo ali pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na anonimni telefon policije 080 1200.  

Pred Kranjem izzivi, kako do boljše varnosti občanov

Dan po vstopu v novo leto je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek iz kranjskega naselja Planina, ki je marsikomu pokvaril praznično razpoloženje. Namesto mirnega začetka leta – prizor, ki bolj spominja na razdejanje po divjem »praznovanju«. 

Na to temo nastale problematike z nezakonito uporabo pirotehnike in posledično poškodovanja javne infrastrukture na območju Planine, so se predstavniki PU Kranj sestali na sestanku s predstavniki Mestne občine Kranj, medobčinskega redarstva in ostalih deležnikov ter se dogovorili za določene skupne aktivnosti ter ukrepe, ki bi pripomogli k skrbi za boljšo varnost občanov in občank ter javne in zasebne infrastrukture.  

PU Kranjplaninapolicijavarnostvandalizem
