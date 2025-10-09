Krajani stopili skupaj in pregnali kamnolom

Poldrugi mesec po objavi pobude slovenjgraškega podjetja Gradbeništvo Kuster za začetek postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja z uradnim poimenovanjem SD OPN-4, s čimer naj bi gradbeništvo Kuster vzpostavilo kamnolom, je zgodba končana. Občinski svet Mislinje je na seji soglasno sklenil, da pobudo zavrne. Krajani so zadovoljni, gradbenik pa menda precej manj.

300 PODPISOV so zbrali v peticiji.

Spomnimo: Občina Mislinja je 13. avgusta z objavo na svoji spletni strani javnost seznanila s pobudo o nameravani spremembi namenske rabe prostora za potrebe kamnoloma jugovzhodno od naselja Srednji Dolič, ob glavni cesti Gornji Dolič–​Stranice. Trenutno je tamkajšnje območje v prostorskih načrtih občine opredeljeno kot gozdno zemljišče in v manjšem delu zemljišče razpršene poselitve. Celotno območje, ki je (bilo) vključeno v načrtovane spremembe, zajema okoli 5,9 hektarja površin.

Takoj po objavi pobude so v Vaški skupnosti Dolič začeli zbirati podpise zoper namero gradbeništva in tudi občinske spremembe prostorskega plana. »Kamnolom ne sodi v naš okoliš. Tukaj smo na vasi, na podeželju, mirno je, ne potrebujemo hrupa in prahu. Potrebujemo mir in varnost,« je ob začetku zbiranja podpisov poudaril predsednik Vaške skupnosti Dolič Rok Ramšak. Dodal je, da bi kamnolom predstavljal ekonomski dobiček nekega posameznika, vse, kar bo slabega, pa bi dobili krajani. »Občina naj se raje osredotoči na cestno infrastrukturo, ne pa na kamnolom,« je takrat poudaril.

Ne potrebujemo hrupa in prahu. Potrebujemo mir in varnost.

Zbrali so približno 300 podpisov in jih predali županu Mislinje Bojanu Borovniku in občinskim svetnikom. Pritisk krajanov je bil dovolj močan in vztrajen, da je občinski svet soglasno zavrnil načrtovane spremembe.

Namera gradbenika iz Slovenj Gradca je v Doliču padla v vodo. FOTO: DEJAN VODOVNIK