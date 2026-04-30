Krajani žalujejo za Tadejem (29): »Hvala ti za vse«, policija sporočila podrobnosti tragedije

Celotna Krajevna skupnost Trnovo je zaradi hude tragedije danes zavita v črnino. Zapustil jih je namreč še ne 30-letni gozdar Tadej Florjančič, ki so ga imeli krajani neizmerno radi, saj je vedno nesebično vsakemu priskočil na pomoč. Tako so se mu denimo pred leti z zapisom na družabnem omrežju javno zahvalili v družbi Slovenski javni gozdovi, saj je bil eden tistih, ki so svoje sekaško znanje in spretnosti ponudili pri intervenciji po obilnem sneženju na Lokvah nad Novo Gorico. Kako zelo priljubljen je bil mladi Tadej, je mogoče razbrati tudi po vseh izrekih sožalja, ki so se vsuli pod objavo o njegovi smrti, ki jo je s svetom delila predsednica Krajevne skupnosti Trnovo Tanja Vončina.

»Dragi Tadej Florjančič, tvoja prezgodnja smrt nas je vse globoko pretresla in nas pustila brez besed. Hvala ti za vse, kar si dobrega doprinesel in naredil za skupnost. Iskreno sožalje vsem tvojim, nam pa ostajajo lepi spomini. Počivaj v miru,« je zapisala in dodala še, da zaradi tragične izgube nocoj, na predvečer praznika dela, odpadejo vse načrtovane aktivnosti, krajani se bodo zgolj dvignili mlaj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sicer na svoji spletni strani poročala, da so interventne službe posredovale na območju Nove Gorice danes okrog 9.30 zaradi delovne nesreče, o nesreči so bili obveščeni tudi policisti. »Danes ob 9.40 je bila Policija obveščena o delovni nesreči med sečnjo lesa v gozdu v okolici naselja Lokve. Po dosedanjih ugotovitvah se je med sečnjo smrtno ponesrečil 29-letni moški, ki je kot pogodbeni izvajalec opravljal dela za samostojnega podjetnika z območja Nove Gorice. Na istem območju sta sečnjo izvajala še dva delavca. Po prvih podatkih je na moškega padel del debla drugega, suhega drevesa, ki je bilo zataknjeno v krošnji drevesa, ki ga je podiral. Takoj po nezgodi so 29-letnega delavca na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci, vendar mu žal ni bilo več pomoči,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

O tragični nesreči sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožna državna tožilka. Na kraju delovne nesreče je bil prisoten tudi predstavnik delovne inšpekcijske službe. Okoliščine delovne nesreče kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.