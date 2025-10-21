Krajanom Zgornjega Hotiča prekipelo, danes bodo protestno hodili čez cesto

LITIJA

Zelo oviran promet na glavni zasavski cesti.

Krajani Zgornjega Hotiča, kraja ob Savi med Kresnicami in Litijo, bodo danes med 15. in 16.30 na zasavski cesti ustavili promet. Po besedah predstavnika civilne iniciative za hotiško obvoznico Teodorja Plaznika bodo protestno prečkali cesto in na tak način izrazili nezadovoljstvo zaradi prepočasnega ukrepanja države. Ta namreč že dobrih 40 let obljublja gradnjo obvoznice, ki naj bi se po najnovejši časovnici lahko začela graditi šele leta 2030. 40 let jim že obljubljajo obvoznico. Cesta skozi strnjeno naselje je namreč za vse udeležence v prometu zelo nevarna. Kako je ta državna prometnica ...