Kraji najlepših čebelnjakov: takšne občine, kot je žirovniška, ni nikjer na svetu (FOTO)

Svetovni dan čebel bo tudi dan, ko bo Žirovnica spisala svojo edinstveno zgodbo: tamkajšnja občina bo namreč postala prva na svetu, ki bo imela na čisto vseh čebelnjakih nameščene panjske končnice! Čebelarsko društvo Antona Janše Breznica je eno izmed več kot 200 čebelarskih društev, ki so člani Čebelarske zveze Slovenije. Vanj je včlanjenih 40 čebelarjev, med njimi je tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč.

Padla je odločitev

Te panjske končnice so last Boštjana Noča.

Na letošnjem občnem zboru se je društvo odločilo, da bi vse svoje čebelnjake okrasili s panjskimi končnicami in s tem nadaljevali tradicijo poslikave panjskih končnic, ki jih je imel na panjih kranjičih že Anton Janša. Društvo je zato stopilo v stik z županom Leopoldom Pogačarjem, ta pa je pobudo takoj podprl. Idejo bodo v sredo, 20. maja, na svetovni dan čebel, s pomočjo Osnovne šole Žirovnica in vrtca tudi uresničili.

Prihodnjo sredo bo tako od 9. ure več kot 200 otrok iz vrtca in prve triade osnovne šole risalo panjske končnice. Do konca meseca jih bodo namestili na čebelnjake članov njihovega čebelarskega društva.

Z vključitvijo otrok vrtca in šole v projekt risanja panjskih končnic si želijo v društvu ozavestiti vse najmlajše o tamkajšnji edinstveni kulturni dediščini, kar panjske končnice nedvomno tudi so. Obenem bodo otroke ozaveščali o čebelah, čebelarstvu in o sami naravi.

»V želji, da bi panjske končnice ponovno krasile slovenske čebelnjake, si člani Čebelarskega društva Antona Janša Breznica želimo, da bi nas v letu 2027 posnemalo samo še več drugih društev,« je dejal predsednik tega društva Milan Hlade.