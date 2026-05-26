Kranj dobiva nov, osemmilijonski vrtec za 154 otrok

Mestna občina Kranj bo začela enega večjih investicijskih projektov na področju predšolske vzgoje v zadnjih letih. Obstoječi, dotrajani vrtec Sonček na Planini bodo porušili in na njegovem mestu zgradili nov, sodoben vrtec s sedmimi oddelki, ki bo lahko sprejel 154 otrok. Vrednost projekta znaša približno osem milijonov evrov, pri čemer bo pet milijonov evrov zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Uradni začetek projekta bo zaznamoval podpis pogodbe z izvajalcem del, ki bo potekal jutri, 27. maja, v prostorih Mestne občine Kranj. Pogodbo bosta podpisala podžupanja Mestne občine Kranj Manja Zorko in predsednik uprave družbe IMP Marko Gardašević. S tem bo izvajalec tudi formalno prevzel začetek gradbenih del.

Obstoječi vrtec Sonček je danes trioddelčni objekt, ki po ocenah občine ne ustreza več sodobnim prostorskim in funkcionalnim standardom. Nova stavba bo več kot podvojila zmogljivosti in zagotovila dodatne prostore za izvajanje predšolske dejavnosti. Poleg sedmih oddelkov bo projekt zajemal še ureditev vseh spremljajočih prostorov, zunanjih otroških igrišč, dostopnih poti in parkirišč, predvidena pa je tudi zgraditev zaklonišča.

Izbran natečajni predlog

Arhitekturno rešitev za novi vrtec je občina izbrala na javnem projektnem natečaju, ki ga je izvedla skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Med enajstimi prispelimi elaborati je komisija kot najboljšo ocenila rešitev biroja Osivnik Fabian Arhitekti. Avtorja prvonagrajenega predloga sta arhitekta Tea Fabian in David Osivnik.

Dotrajani Sonček na Planini FOTO: Kranjski vrtci

Po obrazložitvi komisije izbrano rešitev odlikujejo jasna umestitev v prostor, popolna ločitev prometnih in peš površin ter kakovostna povezava med notranjimi in zunanjimi površinami. Posebej so izpostavili racionalno organizacijo objekta, energetsko učinkovitost, pregledno zasnovo zunanjega igrišča in kakovostno osvetlitev igralnic. Objekt je zasnovan kot kompakten volumen, ki omogoča več zunanjega prostora za otroke, igralnice pa so orientirane proti jugovzhodu in zasnovane tako, da omogočajo medsebojno povezovanje. Projekt novega vrtca Sonček pomeni pomembno širitev predšolskih zmogljivosti v Kranju in hkrati nadomešča objekt, ki je bil načrtovan za bistveno manjše potrebe. Po podpisu pogodbe bodo predstavniki občine in izvajalca na voljo za dodatna pojasnila o časovnem načrtu rušitve in gradnje ter organizaciji izvajanja projekta.