Kranj ima veliko srce: veseli december ni le čas luči in okraskov

Glavni trg v Kranju je pred božičem zaživel v duhu solidarnosti in medgeneracijskega povezovanja. V okviru dobrodelne akcije V Kranju dobro v srcu mislimo so obiskovalci s prostovoljnimi prispevki zbrali 1637,23 evra. Ob vodnjaku na Glavnem trgu so se občanke in občani lahko okrepčali z golažem in ričetom ter se pogreli ob toplem čaju, stregla pa sta župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko. Novoletne okraske in druge unikatne izdelke so pripravili učenci in učitelji Osnovne šole Helene Puhar, OŠ Jakoba Aljaža, OŠ Orehek, OŠ Predoslje, OŠ Stražišče in OŠ Simona Jenka. V zameno za okusno malico in okraske so obiskovalci prispevali prostovoljne prispevke, ki bodo namenjeni pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Osnovnošolke so izdelale in prodajale okraske.

»Veseli me, da se Kranjčanke in Kranjčani vsako leto znova tako množično odzovejo na dobrodelno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo. Takšni dogodki dokazujejo, da solidarnost v Kranju ni enkratno dejanje, temveč tradicija,« je poudaril župan Rakovec in se zahvalil šolam, otrokom, učiteljem, prostovoljcem in obiskovalcem. Dobrodelna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo letos poteka že sedmič zapored, v njen okvir sodita še prednovoletni dan košarke in turnir v malem nogometu Kranj Open. V preteklih letih so zbrali približno 135.000 evrov ter pomagali več kot 80 posameznikom in družinam. Letos so kranjske osnovne šole in Center za socialno delo Kranj predlagali 14 družin, ki jim bodo pomagali.