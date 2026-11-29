Po preštetju glasovnic v drugem krogu županskih volitev v Kranju je v vodstvu Irena Dolenc, ki je prejela 60,95 odstotka glasov. Njen protikandidat Janez Černe je doslej zbral 39,05 odstotka glasov. Dolenc ima tako občutno prednost, končni razplet pa bo znan po preštetju vseh glasovnic.

V Kranju se danes končuje županska tekma, ki je po razpletu prvega kroga dobila povsem novo podobo. Po osmih letih se z županskega položaja poslavlja Matjaž Rakovec, za njegovo nasledstvo pa se potegujeta Janez Černe in Irena Dolenc. Volivci so lahko glas oddali do 19. ure, nato pa bo jasno, kdo bo prevzel vodenje Mestne občine Kranj. Kot smo že poročali, sta kandidata svoj glas oddala. Černe je na volišče v Osnovni šoli Matije Čopa na Planini prišel v družbi družine. Povedal je, da si želi čim večje volilne udeležbe, kampanjo pa je ocenil kot precej naporno. Po oddaji glasu se je odpravil na nedeljsko kosilo k mami, pozneje pa načrtoval druženje s prijatelji, znanci in vsemi, ki so pomagali pri kampanji ter njegovi listi Mi smo iz Kranja.

Irena Dolenc je glas oddala na volišču v gasilskem domu v Zgornjih Bitnjah. Na volišče je prišla po nedeljski maši v spremstvu moža. Po »čisti kampanji« naj po njenih besedah volivci presodijo, »kdo je boljši po programu, po značaju, po vsem skupaj«. Popoldne sta se z možem nameravala odpraviti na običajni sprehod, morda celo do Svetega Jošta, volilni večer pa bo pričakala v središču Kranja.

Kranjska županska kandidata Janez Černe in Irena Dolenc po zaprtju volišč v drugem krogu lokalnih volitev skupaj s podporniki v starem mestnem jedru pričakujeta volilni izid. Oba sta optimistična in verjameta v zmago, čeprav javnomnenjskih raziskav, ki bi napovedale razplet, pred drugim krogom ni bilo. Černe, ki je v prvem krogu prejel 28 odstotkov glasov, je prepričan, da je njegova ekipa dobro nagovorila volivce. Dolenc, ki je zbrala nekaj več kot 25 odstotkov glasov, pa pravi, da je med kampanjo na terenu zaznala veliko podpore in željo Kranjčanov po spremembah. Dolencovo podpirajo NSi, SDS, SLS, Fokus, Demokrati in Več za Kranj, medtem ko je Černe uradno podporo prejel od Gibanja Svoboda. Dosedanji župan Matjaž Rakovec in SD se v drugem krogu nista uradno opredelila za nobenega kandidata. Pomembno vlogo pri razpletu bi lahko imela tudi volilna udeležba. Do 16. ure je glasovalo 29,62 odstotka volilnih upravičencev. Oba kandidata sta ob tem opozorila na razliko med odzivi na družbenih omrežjih in razpoloženjem med ljudmi na terenu, poroča STA.

Dolenc pred volitvami: »Čas je, da v nedeljo zvečer slavimo«

Kandidatka je že v soboto na Facebooku objavila sporočilo, v katerem se je zahvalila za spodbudne besede, stiske rok in objeme, ki jih je prejela med kampanjo. Volilno tekmo je primerjala s tekom na 400 in 800 metrov. Kot je zapisala, je bila vajena teči krajšo razdaljo, letos pa so ji volivci namenili še drugi krog. »Težko je teči mimo cilja in še en krog,« je zapisala Dolenc, ki je ob redni službi preostalo energijo namenjala kampanji. Dodala je, da je tekla pošteno, v petek zvečer pa se je udeležila še soočenja za mlade v Kranju.

Kranjčanom je sporočila, da si mesto zasluži povezovalno županjo, ki bo znala umirjati strasti in ga popeljati v »resnično prestolnico Gorenjske«. Ob koncu zapisa jim je zaželela lahko noč in izrazila optimizem pred nedeljskim razpletom.

Černe tik pred volitvami opozoril na Rakovca in domnevne dogovore

Tudi Janez Černe je v petek, 27. novembra, na Facebooku objavil zapis, v katerem se je odzval na članek na Siolu in ravnanje odhajajočega župana Matjaža Rakovca označil za »še zadnji obupan poskus vpliva na volitve«. Černe je zapisal, da takšno ravnanje po njegovem mnenju utrjuje vtis o usklajenem delovanju Rakovca z njegovo protikandidatko Ireno Dolenc. Ob tem je navedel, da naj bi se v zadnjih dneh večkrat srečala.

V objavi je pozornost preusmeril tudi na vprašanje občinskega zemljišča. Zapisal je, da naj bi dva vidna predstavnika oblasti na javnem dogodku pred številnimi ljudmi govorila o prodaji občinskega zemljišča vnaprej določenemu kupcu po dogovorjeni ceni. Po njegovem mnenju takšne izjave odpirajo resna vprašanja o morebitni zlorabi položaja. »Kranjčanke in Kranjčani si zaslužimo jasne odgovore, ne pa preusmerjanja pozornosti in političnih obračunavanj tik pred volitvami,« je sklenil.

Nekoč je zanj dal »roko v ogenj«

Današnja zadržanost Matjaža Rakovca do obeh županskih kandidatov je še toliko bolj zanimiva ob pogledu na njegovo javno podporo Janezu Černetu pred štirimi leti. Aprila 2022 je namreč na Facebooku objavil zapis, v katerem je tedanjega podžupana označil za enega ključnih ljudi svojega županskega mandata. »Danes bi dal zanj roko v ogenj,« je zapisal Rakovec, ki je Černeta pohvalil zaradi njegove vztrajnosti, poguma in sposobnosti, da je vztrajal pri zamislih, ki so se drugim sprva zdele neuresničljive. Med projekti, pri katerih je po njegovih besedah Černe odigral pomembno vlogo, je omenil prizadevanja za avtocestni priključek Kranj sever, nova parkirišča, širitev kolesarskih poti in umestitev občinskega grba na zastavo Mestne občine Kranj. Rakovec je takrat zapisal tudi, da bo brez Černeta v občinski upravi kot županu težje, a da bo z njim v državnem zboru Kranju bolje. Volivce je takrat pozval, naj na državnozborskih volitvah obkrožijo številko 14, in poudaril: »Sam jo bom nedvomno obkrožil.«

Štiri leta pozneje je politična slika precej drugačna. Černe se poteguje za županski položaj, Rakovec pa po izgubljenem prvem krogu pravi, da ne bo podprl ne nekdanjega tesnega sodelavca ne njegove protikandidatke Irene Dolenc. Rakovec je pred drugim krogom zavrnil tudi namigovanja o dogovorih z Dolenčevo in o morebitni prihodnji funkciji v občini. Poudaril je, da namerava v prihodnjem mandatu delovati kot mestni svetnik. Njegova današnja odločitev, da ne bo podprl nobenega od finalistov, je zato v zanimivem nasprotju z nekdanjo javno podporo Černetu.

V prvem krogu ju je ločilo le 641 glasov

Da bo današnji razplet zanimiv, je napovedal že prvi krog. Med sedmimi kandidati je največ glasov zbral Černe, in sicer 28,18 odstotka, Dolenc pa je prejela 25,27 odstotka. Razlika je znašala 641 glasov. Rakovec je končal na tretjem mestu in tako izgubil možnost za tretji županski mandat.

Volilna udeležba v Kranju nižja kot v prvem krogu

Do 16. ure je v Kranju glasovalo 29,62 odstotka volilnih upravičencev. V prvem krogu pred dvema tednoma je bila udeležba do iste ure višja, znašala je 33,17 odstotka. Razlika je tako 3,55 odstotne točke.