Kranjska Gora z Vitrancem 2 v novo obdobje: poletni obisk že prehitel zimsko sezono

Kranjska Gora z uradnim odprtjem posodobljene sedežnice Vitranc 2 stopa v novo obdobje. Ne gre le za novo žičniško napravo, temveč za pomemben korak v preobrazbi kraja iz klasičnega zimskega središča v celoletni gorski center. Nova štirisedežnica, vredna dobrih šest milijonov evrov, ki jo je v celoti financiral RTC Kranjska Gora, bo obiskovalce z višine 1110 metrov v dobrih sedmih minutah pripeljala na 1569 metrov. Tam se odprejo eni najlepših razgledov na Julijske Alpe.

Nova naprava, ki je za bo imela sprva predvsem panoramsko vlogo, saj bo obiskovalcem omogočala udoben dostop do razgledov z Vitranca. Kot pa je ob dnevu državnosti ob odprtju Vitranca 2 povedal direktor družbe RTC Žičnice Kranjska Gora Hanspeter Felder, že razmišljajo tudi o možnosti, da bi v prihodnjih letih z vrha omogočili tudi smučanje. Infrastruktura ostaja dovolj prilagodljiva, da bo ob ustreznih pogojih, posebnih dogodkih ali drugačnih odločitvah mogoče organizirati tudi smučanje.

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Celoten projekt Vitranc 2 je tako samostojno izpeljalo podjetje RTC Žičnice Kranjska Gora, Felder pa je ob odprtju poudaril, da »z novo sedežnico ne odpiramo le sodobnejše naprave, ampak dokazujemo, da lahko turistični razvoj hodi z roko v roki z varovanjem narave«. S tem, ko je štirisedežnica zapeljala na vrh, so se izpolnile dolge trinajstletne sanje. »Ta investicija, vredna dobrih šest milijonov evrov, je temelj za naše preoblikovanje v celoletni gorski center. Vitranc 2 postaja naša osrednja panoramska dostopna naprava, ki bo obiskovalce aktivno izobraževala o pomenu varovanja občutljivih vrst, kot je divji petelin,« je dejal Felder.

FOTO: SN

Prav zaradi divjega petelina bo sedežnica vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala. V času ključnega gnezditvenega obdobja bodo tako zaščitili bivalni prostor te ogrožene ptice. Felder je ob odprtju poudaril, da je uspešen zaključek tako zahtevnega projekta rezultat zglednega sodelovanja širše skupnosti in državnih institucij. Zaradi naravovarstvenih zahtev je bilo namreč pri izvedbi potrebnega še posebej veliko usklajevanja.

Na vrhu Vitranca želijo pri RTC Žičnice v prihodnje urediti še dodatne vsebine za mlajše obiskovalce. Med načrti so gozdne učne poti, igrala in druge doživljajske površine, živa pa ostaja tudi zamisel o dodatnih smučarskih progah. Vse to je del širšega razvoja poletne ponudbe, ki jo v podjetju gradijo med majem in septembrom. Pred leti je bila obiskovalcem na voljo predvsem panoramska vožnja s sedežnico Vitranc 1 in poletno sankališče Besna Pehta. Nato so dodali prenovljen oziroma močno obnovljen bike park, letos pa še dve novosti: razširitev bike parka z Easyloop sistemom na vlečnici Brsnina ter panoramsko vožnjo z novo štirisedežnico Vitranc 2. »Stremimo naprej k novostim, širitvi dodatne ponudbe za otroke, izobraževanju ljudi in podobno,« pojasnjujejo v RTC Žičnice.

Kranjskogorska županja Henrika Zupan je ob odprtju poudarila, da gre za veliko pridobitev za kraj in celotno destinacijo. Za Slovenske novice je dejala, da je Vitranc 2 ena pomembnejših investicij v poletni turizem, ki v Kranjski Gori iz leta v leto raste. Po številu nočitev je poletna sezona že prehitela zimsko. Lani so poleti zabeležili približno 200.000 nočitev. Spreminjajo se tudi navade gostov, saj se vse več ljudi v vročih poletnih dneh umika v višje ležeče kraje, med njimi tudi v Kranjsko Goro. V ta namen bodo uredili tudi pločnik iz Gozda Martuljka proti Kranjski Gori, s čimer želijo izboljšati varnost pešcev in povezavo med kraji.

Cena enosmerne vozovnice za Vitranc 1 in Vitranc 2, torej za obe napravi skupaj, znaša 18 evrov za odraslega in 15 evrov za otroke od šestega do petnajstega leta. Povratna vozovnica stane 30 evrov za odraslega in 25 evrov za otroka. Na voljo so tudi druge kombinacije, vključno z družinskimi vozovnicami.