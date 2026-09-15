Kranjski župan skrivnostno izginil iz javnosti: zdaj razkril, kaj se je dogajalo

Kranjski župan Matjaž Rakovec je javno pojasnil, zakaj ga zadnji teden ni bilo v javnosti. Razlog je bila bolezen. Zdravniki so mu diagnosticirali boreliozo, in sicer nekoliko redkejšo različico, povezano z bakterijo Borrelia miyamotoi.

Kot je opisal, se je vse začelo pred dobrima dvema tednoma z visoko vročino, slabim počutjem in bolečinami v prsih. Iz dežurne službe v Kranju so ga napotili na infekcijsko kliniko, kjer je dobil antibiotike. Naslednjih deset dni je kazalo, da se stanje izboljšuje. Nato pa se je zapletlo.

Prejšnji torek so se bolečine v prsih vrnile. Ponovno je obiskal kranjsko dežurno službo, nato pa so ga napotili na Kliniko Golnik, kjer se je zdravil do danes.

»Na lastni koži sem ponovno občutil, kako vrhunsko javno zdravstvo imamo,« je poudaril Rakovec. Ob zdravstvenih težavah je posebej izpostavil delo zdravstvenega osebja in se jim zahvalil za pomoč.

Omenil je tudi tiste, ki jih bolniki pogosto niti ne opazijo. »Tudi snažilkam, kuharicam in vsem tistim, ki jih bolniki morda niti ne opazimo, pa brez njih sistem ne bi deloval.«

Dodal je še širši razmislek. »Slovenci smo vrhunski na številnih področjih. Samo premalo se cenimo in bistveno preveč se kregamo med seboj.«

Zdaj ga čaka še okrevanje

Kot kaže, je najhujše za njim, a na polno se še ne vrača. Ocenjuje, da bo potreboval še približno teden dni, da se povsem postavi na noge.

»Malo medicine, malo alternative, predvsem pa veliko vere vase,« je sklenil svojo izpoved.