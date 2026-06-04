Kras bodo preplavili traktorji: zgodba, ki je prerasla v tradicijo

Traktor je bil in ostal kmetov simbol in ponos. Predvsem pa tisti stroj, ki s svojimi priključki nadomesti številne pare rok. Zato je prav, da imajo tudi traktorji svoj dan. Na Krasu so to vzeli zelo resno, zato bodo v soboto, 6. junija, organizirali že 9. Kraški traktorski zbor. Prireditev se je rodila iz preproste ideje in prijateljskega druženja. Marca 2016 se je skupina mladih Kraševcev spontano zbrala v gostilni Ukmar v Dutovljah, kjer je padla zamisel o traktorskem zboru. Sprva so si dogodek predstavljali kot zasebno zabavo med prijatelji, a je zanimanje hitro pokazalo, da ima ideja še precej večji potencial.

Dolge priprave

Že prvo leto so ga tako organizirali kot javno prireditev pri lovski koči v Godnjah, zbralo se je 62 traktoristov s Krasa, iz Vremske doline, Ilirske Bistrice in drugih krajev. Leto pozneje se je prireditev preselila na prireditveni prostor v Dutovljah, znan tudi po Prazniku terana in pršuta, kjer poteka še danes. Traktorski zbor se letos vrača v svoj ustaljeni termin – to je prvi vikend v juniju. »Priprave potekajo že več mesecev. Najbolj intenzivno je seveda nekaj dni pred dogodkom, na dan prireditve in še dan po njej,« je dejal Gabriel Budin Tragin, predsednik Društva Kraški traktorski zbor.

137 TRAKTORJEV se je udeležilo zbora.

V organizacijo je redno vključenih približno 15 članov društva, na dan dogodka pa jim pomagajo še številni domačini in prostovoljci iz lokalnega okolja. Letos so v društvu dobili nekaj novih članov, kar organizatorje še posebno veseli. Kot pravi sogovornik, jih povezujejo dobra volja, pripadnost društvu in veselje do tega, kar delajo.

Panoramska vožnja je eden izmed vrhuncev dneva. FOTO: Kraški traktorski zbor

Traktorske igre

»Pripravili smo bogat program,« pravi Gabriel, ki vozi traktor štore 404. Vsi traktoristi bodo prejeli tudi simbolično darilo. Sledilo bo odprtje zbora, nato pa bo župnik opravil blagoslov traktorjev oziroma jih bo požegnal, kot se reče. Potem se bodo udeleženci odpravili na panoramsko vožnjo. Letošnja trasa, vsakič je nova, bo vodila po Krasu do Štanjela in nazaj. Pot bo potekala skozi kraje Krajna vas, Štorje, Coljava, Gabrovica pri Komnu, Kobdilj, Hruševica (samo iz te vasi bo prišlo na zbor kar 50 traktorjev!), Štanjel, Kopriva in Skopo, nato pa se bodo vrnili na prizorišče. Sledilo bo kosilo za traktoriste in njihove spremljevalce. Na vrsti bodo traktorske igre, ki jih organizatorji pripravljajo vsako leto. Potekale bodo v bližini prizorišča, kjer se običajno zbere veliko obiskovalcev, vsi si bodo pozorno ogledali tudi sejem kmetijske mehanizacije. »Z močno energijo in voljo želimo to zgodbo peljati naprej. Še posebno, ker bomo prihodnje leto praznovali že desetletnico prireditve,« poudarja predsednik društva, ki si želi s svojo ekipo še povečati zanimanje turistov za Kras ter si prizadeva, da bi ohranili kmetijsko tradicijo in jo prenesli na mlade rodove.

Pot bo potekala skozi Krajno vas, Štorje, Coljavo, Gabrovico pri Komnu, Kobdilj, Hruševico, Štanjel, Koprivo in Skopo ...

Lani se je prireditve udeležilo 137 prijavljenih traktorjev, letos si želijo še katerega več. Zagotovo se jim ne bo mudilo domov. Za zabavni del bodo poskrbele tri glasbene zasedbe: nastopili bodo Rujni muzikanti, gre za domačo oziroma zamejsko skupino, Nika Zorjan ter Mauro Staraj i La Banda, ki prihajajo iz hrvaške Istre.