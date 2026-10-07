Kras in Brkini dobili pomembno vodno rezervo: ob okvarah bo oskrba s pitno vodo varnejša

Na Krasu in v Brkinih so naredili pomemben korak k varnejši in dolgoročno zanesljivejši oskrbi s pitno vodo. Z zaključkom investicije v četrto črpališče v Klaričih pri Brestovici pri Komnu ter priključitvijo vodnjaka B-10/06 je Brestoviški vodovodni sistem dobil dodatno varnostno rezervo. Novi objekt sicer ne pomeni, da bo uporabnikom takoj na voljo več vode, bo pa sistem precej bolje pripravljen na vzdrževalna dela, okvare in postopno obnovo obstoječih črpališč.

Slovesno odprtje novega črpališča bo naslednjo sredo v Klaričih pri Brestovici pri Komnu. K dogodku vabijo občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana skupaj s Kraškim vodovodom Sežana.

Četrti vodnjak predvsem kot pomembna rezerva

Gre za četrti vodnjak črpališča Klariči, ki je priključen na Brestoviški vodovodni sistem. Njegova glavna naloga v tej fazi ni povečanje skupne količine načrpane vode za uporabnike, ampak zagotavljanje večje varnosti in prilagodljivosti sistema.

Novi vodnjak bo omogočal lažje izvajanje vzdrževalnih del, odpravljanje morebitnih okvar in postopno obnovo opreme na obstoječih vodnjakih 1, 2 in 3. Prav to je za dolgoročno zanesljivost sistema ključnega pomena.

Objekt sestavljata podzemni in nadzemni del. V podzemnem delu so nameščeni vodovodna in strojna oprema, nadzemni del pa je namenjen predvsem elektroenergetski, krmilni in komunikacijski opremi. Junija letos so opravili pregled izvedenih del in izdali uporabno dovoljenje.

Črpalka z močjo 500 kilovatov

Vodnjak B-10/06 so izvrtali in zacevili že leta 2006. Leži na nadmorski višini 20 metrov, globok je 69,5 metra, njegov notranji premer pa znaša 600 milimetrov. V njem so vgrajene perforirane cevi iz nerjavnega jekla.

Za redno obratovanje je nameščena potopna črpalka z elektromotorjem moči 500 kilovatov oziroma 0,5 megavata. Njena nazivna zmogljivost znaša približno 96 litrov na sekundo, črpalna višina pa 320 metrov oziroma 32 barov. Črpalka je nameščena 20 metrov pod morsko gladino in povezana z obstoječim transportnim vodovodom.

Celotna oprema črpališča je zasnovana za nazivni tlak najmanj 40 barov.

Sistem nadzira tudi kakovost vode

Črpališče je opremljeno z vodovodi, armaturami ter merilniki pretoka, tlaka in gladine vode. Vgrajena je tudi oprema za spremljanje izbranih parametrov kakovosti vode.

Pomemben del sistema sta dve tlačni posodi oziroma vetrnika. Skupaj s sistemom komprimiranega zraka blažita nenadne spremembe pretoka in tlaka ter tako zmanjšujeta nevarnost vodnih udarov.

Daljinski nadzor in upravljanje potekata prek sistema SCADA, ki spremlja in prikazuje ključne podatke o delovanju. Med drugim beleži pretok, tlak, električni tok, število delovnih ur in alarme. Sistem spremlja tudi izbrane parametre kakovosti surove vode ter vpliv črpanja na podzemni vodonosnik.

Investicija vredna več kot 1,3 milijona evrov

Priključitev vodnjaka B-10/06 je rezultat dolgoletnih hidrogeoloških raziskav vodnega vira Brestovica ter sodelovanja strokovnjakov s področij hidrogeologije, strojništva, elektrotehnike in upravljanja vodovodnih sistemov. Celotna investicija je 1.381.816,16 evra.

Od tega so občine zagotovile 161.816,16 evra, sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor oziroma Direkcije RS za vode je znašalo 1,22 milijona.

Preizkus pokazal veliko izdatnost vodnega vira

Pomemben podatek sega že v leto 2008, ko so na četrtem črpališču izvedli obsežen črpalni preizkus. Z njim so preverjali, kako zmogljiv je vodni vir Brestovica v zahtevnih poletnih hidroloških razmerah. Preizkus je potekal od 4. avgusta do 8. septembra 2008. Povprečni pretok iz vodnjaka B-10/06 je takrat znašal približno 265 litrov na sekundo, medtem ko je obstoječe črpališče Klariči ves čas delovalo s polno zmogljivostjo.

Raziskave so pokazale, da je bilo v takratnih razmerah tudi v času poletne suše iz vodonosnika Brestovica mogoče dolgoročno črpati najmanj 565 litrov podzemne vode na sekundo. Pri tem pa je pomembno poudariti, da ta številka pomeni skupno izdatnost vodonosnika med preizkusom, ne pa načrtovanega obratovalnega pretoka nove črpalke.