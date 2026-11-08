Kraševci gasijo tudi v tujini: »Gasilstvo je tudi šola življenja«

Kraška gasilska zveza je že 70 let neprecenljiv steber varnosti na Krasu in v Brkinih ter v širšem slovenskem in čezmejnem prostoru. S slovesnostjo v Kosovelovem domu v Sežani, ki se je je udeležil tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak, je zveza zaznamovala častitljivi jubilej.

KGZ sestavlja 1133 aktivnih članov, med njimi je 435 operativnih gasilcev in 328 mladih, vključenih v osem prostovoljnih gasilskih društev: Divača, Komen, Lokev, Materija, Povir, Senožeče, Sežana in Štjak, ki delujejo na območju 660 hektarjev. Sedem desetletij delovanja so zaznamovali predanost, prostovoljno delo, pogum ter povezanost in pripravljenost ljudi.

Gasilstvo ni samo gašenje požarov, je tudi šola življenja.

Da je gasilstvo skupnost, je povedal predsednik KGZ Ivan Kovačič, ki je orisal zgodovino zveze, neprecenljivo delovanje in njen pomen za prihodnost. »KGZ deluje kot povezovalni člen med Gasilsko zvezo Slovenije in Obalno-kraško regijo. Naša strokovnost je prepoznana daleč naokrog z vidika operativnega in strokovnega znanja ter izkušenj vodenja intervencij. Zakladnica znanja je pomembna tudi pri vodenju večjih intervencij ter pomoči sosednjim regijam in onkraj slovenskih meja. Gasilci KGZ so sodelovali na vseh večjih intervencijah v zadnjih letih: poplave, žled v Postojni in Pivki, požar v Divači in zadnji večji na Krasu 2022,« je poudaril Kovačič in v ospredje postavil dva člana, ki zasedata pomembni funkciji na ravni prostovoljnega in poklicnega gasilstva. To sta podpoveljnik GZS Marko Adamič in direktor poveljnik ZGRS Sežana Blaž Turk.

PGD Materija je eno od osmih društev v KGZ. FOTO: Olga Knez

V imenu vseh štirih kraško-brkinskih občin se je gasilcem zahvalil tudi sežanski župan. Opozoril je na odgovornost občin do vseh osmih društev in poklicnih gasilcev, saj se ljudje v stiski vedno zanesejo nanje in od njih pričakujejo veliko. Poveljnik GZSse je spomnil na leto 1998, ko je KGZ razvila svoj prapor in organizirala kongres GZS, enega največjih dogodkov v svoji zgodovini. Obenem je spomnil, da v slovenskem prostoru deluje 121 gasilskih zvez, ki štejejo od treh do 133 let. V lanskem letu je kar 45 gasilskih zvez praznovalo 70-letnico delovanja. V znak dobrega delovanja so KGZ podelili priznanje GZS. Spominske kovance in jubilejni zbornik so podelili osmim PGD, občinam, sodelujočim organizacijam, podpornikom in posameznikom, ki so prispevali k njenemu delu. Posebno zahvalo so za večdesetletno predano delo tajnice namenili, dobitnici najvišjega priznanja GZS, kipca Matevža Haceta. Poseben trenutek je bila prva podelitev naziva častnega poveljnika KGZ. To sta postalaiz sežanskega PGD iniz komenskega PGD.

1133 AKTIVNIH ČLANOV sestavlja KGZ.

Kulturni program so na prireditvi, ki jo je povezovala Daša Mlakar, popestrili pevka Jerneja Škrlj, kitarist Dejan Sosič, humoristka Erna Stantič v vlogi gasilca Pepija in Kraška pihalna godba z dirigentko Nežo Jelušič.