Krediti tudi v Sloveniji vse dražji, to je krivo

Banke evroobmočja so v drugem četrtletju zaradi povečane geopolitične negotovosti zaostrile pogoje za odobritev kredita, kar kaže na povečano občutljivost trga na tveganja v poletnih mesecih, je v četrtletnem poročilu zapisala Evropska centralna banka (ECB). Povpraševanje podjetij po posojilih se je v obdobju med april om in junijem nekoliko okrepilo, a so posojilodajalci zavrnili večji delež vlog v vseh kategorijah posojil, je pokazala anketa ECB, ki so jo izvedli med 159 največjimi bankami evroobmočja. Pogoje za odobritev kreditov so zaostrili za podjetja v večini sektorjev, tudi za avtomobilsko industrijo in velike industrijske porabnike energije.

Velik vpliv vojne v Iranu

Rezultati ankete so v veliki meri v skladu z dolgoletnim stališčem ECB, da bo iranska vojna negativno vplivala na gospodarsko rast, saj je evroobmočje pomemben uvoznik energentov, porast cen nafte pa zavira porabo in zmanjšuje prihodke proizvodnega sektorja. Glavna dejavnika zaostrovanja pogojev za odobritev kredita sta bila ponovno »zaznana tveganja za gospodarske obete in nižja toleranca bank do tveganja«, je še zapisano v poročilu ECB, pri čemer je navedeno, da banke še naprej pozorno spremljajo tveganja, povezana z geopolitičnim razvojem dogodkov in stanjem na energetskem trgu.

Banke napovedujejo, da se bodo pogoji za odobritev kreditov v tretjem četrtletju še dodatno zaostrili za vse kategorije posojil. Povpraševanje po stanovanjskih posojilih se je v drugem četrtletju že znatno zmanjšalo, banke pa pričakujejo nadaljnje oslabitve tudi v poletnih mesecih.