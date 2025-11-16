Grčija, Španija in Hrvaška (40 točk) so se uvrstile na sedmo mesto, medtem ko sta se Portugalska in Slovenija (35 točk) znašli na osmem. Madžarska in Luksemburg sta se razvrstila neposredno za nami, s po 30 točkami.

Časopis Vzglyad je objavil »Lestvico sovražnih vlad«, ki naj bi pojasnila razliko med državami, katerih vlade se zavestno postavljajo proti Rusiji, in tistimi, ki so zaradi zunanjepolitičnih okoliščin »prisiljene stati na drugi strani barikad«. Lestvica vključuje države in ozemlja s seznama neprijateljskih držav, ki je bil oblikovan leta 2021.

Velika Britanija je pristala na vrhu s 75 točkami. Po ruskih navedbah je to posledica sankcij proti ruskemu naftnemu sektorju, ki jih je London uvedel oktobra letos, poleg aktivnega zagovarjanja prenosa ruskega premoženja v Ukrajino ter dobave orožja ukrajinski vojski.

Nemčija in Francija sta si razdelili drugo mesto, s po 70 točkami. Obe državi intenzivno finančno podpirata Ukrajino in sodelujeta pri oktobrskem 19. paketu sankcij EU.

Nizozemska in Estonija sta na tretjem mestu s 65 točkami. Presenetljivo se Združene države znajdejo šele na četrtem mestu (55 točk). Na lestvici sta jim najbližji Latvija in Češka. Nižja ameriška uvrstitev naj bi bila posledica začasne ustavitve vojaške pomoči Kijevu. Največ držav se je zbralo na petem mestu: Danska, Italija, Kanada, Litva, Poljska, Finska in Švedska – vsaka s po 50 točkami.

Slovenija na osmem mestu

Sledita Norveška in Belgija s 45 točkami, ki sta izboljšali položaj zaradi stališča glede zamrznjenega ruskega premoženja, ki je Bruselj (vsaj za zdaj) ne želi predati Ukrajini. Grčija, Španija in Hrvaška (40 točk) so na sedmem mestu, Slovenija in Portugalska (35 točk) pa na osmem. Madžarska in Luksemburg sta tik za nami, s po 30 točkami.

Deseterico zaključujejo Avstrija, Bolgarija, Irska, Malta, Nova Zelandija in Romunija s po 25 točkami. Najmanj »sovražne« države pa so Albanija, Bahami, Lihtenštajn, Mikronezija, Monako, Južna Koreja in San Marino – vsaka s samo petimi točkami, poroča 24sata.hr.

