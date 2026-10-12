Kritike iz Gibanja Svoboda po referendumih: »Da odrasel človek ni zmožen sprejeti poraza, je patetično«

V Gibanju Svoboda menijo, da je izid nedeljskega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi jasno sporočilo državljank in državljanov, da želijo živeti v demokratični državi, kjer se lahko kritizira oblast. Poslanka Lucija Tacer Perlin je izid označila za veliko zmago za demokratično Slovenijo. Dodala je, da mora slediti takojšna ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube, kar je vladajoča koalicija po njenih besedah doslej trikrat protiustavno blokirala.

»Na podlagi rezultata zdaj res ni več nobenih izgovorov, čeprav jih, iskreno, tudi prej ni bilo,« je dejala. Ob tem pa je poudarila, da je v javnem interesu, da se razišče, kaj se je dogajalo pred parlamentarnimi volitvami. Pri tem se je poslanka navezala tudi na prihodnji referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki po njenih navedbah napada ključne podsisteme države, argumentov, zakaj glasovati proti, pa je več kot dovolj, meni.

Na nedeljskem zakonodajnem referendumu so volivke in volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob nekaj več kot 54-odstotni volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51 odstotkov volivcev, ki so prišli na referendum. Dosežen pa je bil tudi kvorum za zavrnitev zakona.

Kot je dejala, pričakujejo, da bo tudi ob tem referendumu veliko taktik, »kako zmesti volivke in volivce, kako spustiti meglo na to vprašanje«. Po njenih besedah lahko »vladajoča koalicija k temu vprašanju doda še 50 posvetovalnih referendumov«, a so državljanke in državljani v nedeljo dokazali, da znajo razbrati, kje je vsebina, ter razjasniti, kaj je tisto, kar je zanje res pomembno.

Tina Gaber Golob in Robert Golob na referendumski dan FOTO: Voranc Vogel

Komentirala je tudi odzive z vladne strani

Odzive z vladne strani, potem ko se je pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi rtv-prispevka rezultat prevesil v prid nasprotnikom ukinitve prispevka, je označila za patetične. »Da odrasel človek ni zmožen sprejeti poraza, je patetično. Slovenija si zasluži boljše,« je dejala. Glede končnega izida pa ni želela špekulirati. »Upam pa in sem samozavestna, da se bo pač rezultat, kakršen je zdaj, obdržal,« je dodala.

Na novinarsko vprašanje se je odzvala tudi na napoved predsednika DZ Zorana Stevanoviča, da bodo pri noveli zakona, ki predvideva ukinitev rtv-prispevka in je že v parlamentarni proceduri, predvidoma vztrajali. Dejala je, da je zanjo povsem nerazumljivo, zakaj se posvetovati na referendumu z volivkami in volivci, potem pa v nasprotju z njihovo voljo sprejeti zakon. V tem vidi samo dokaz, »da so bili posvetovalni referendumi zloraba volivk in volivcev in da dejansko ni bil namen posvetovanje, ampak zmeda«.