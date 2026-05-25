  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VRHUNSKA VINSKA IZKUŠNJA

Križanke bodo gostile aristokrate med vini: prihaja Salon Sauvignon (FOTO)

Sorta z dolgo štajersko tradicijo zdaj po uspehu na Ptuju osvaja še Ljubljano.
Je edini festival, ki skozi kulturo in enogastronomijo obravnava to sorto.

Je edini festival, ki skozi kulturo in enogastronomijo obravnava to sorto.

V mističnem okolju Križank bo našel vsak svojo oazo okusov. FOTOGRAFIJE: Salon Sauvignon

V mističnem okolju Križank bo našel vsak svojo oazo okusov. FOTOGRAFIJE: Salon Sauvignon

Umetnost bo imela tudi tokrat pomembno mesto.

Umetnost bo imela tudi tokrat pomembno mesto.

Občudujejo ga izkušeni in prefinjeni pivci.

Občudujejo ga izkušeni in prefinjeni pivci.

Slavko Dobnik je direktor festivala Salon Sauvignon.

Slavko Dobnik je direktor festivala Salon Sauvignon.

Je edini festival, ki skozi kulturo in enogastronomijo obravnava to sorto.
V mističnem okolju Križank bo našel vsak svojo oazo okusov. FOTOGRAFIJE: Salon Sauvignon
Umetnost bo imela tudi tokrat pomembno mesto.
Občudujejo ga izkušeni in prefinjeni pivci.
Slavko Dobnik je direktor festivala Salon Sauvignon.
L. K.
 25. 5. 2026 | 08:41
5:17
A+A-

V Ljubljano prihajajo najboljši sauvignoni Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Češke. Prihajajo tudi izbrani cabernet sauvignoni in še dodatne etikete drugih sort – najboljše iz vinskih kleti sodelujočih vinarjev. V petek, 29. maja, prihajata vrhunska kulinarika in umetnost. »Pridružite se nam na nepozabnem doživetju v čudovitem poletnem ambientu ljubljanskih Križank,« pravi Slavko Dobnik, direktor festivala Salon Sauvignon.

Dobnik je bil dolga leta novinar. Pisal je o vseh mogočih tematikah, a ena izmed vsebin, ki jo je pokrival na ravni celotne Slovenije, je še posebno štrlela iz njegovega opusa člankov. Šlo je za vina in vinsko kulturo. »Z vinom je Ptuj povezan že zaradi rimske in morda celo keltske dediščine, zato se glede na nekatere vire njegova vinska zgodovina meri v tisočletjih. Pomemben del te pa je prav sauvignon, ki so ga na Štajerskem sadili že sredi 19. stoletja.«

Pred dobrima dvema desetletjema je znamenita Ptujska klet doživljala svoj preporod. Tedanji direktor Andrej Sajko in glavni enolog Bojan Kobal sta takrat uvedla tudi povsem moderen slog vina, ki je bil izjemno uspešen tudi na mednarodnih ocenjevanjih, še posebno sauvignon, ki se je poslej uveljavil tudi kot ena nosilnih sort Ptujske kleti. Pisalo pa se je leto 2012, ko je ravno zaradi tega Slavko Dobnik napisal tudi gloso z naslovom Salon Sauvignon ... »Kako Štajersko pozicionirati tudi v turistično-gastronomskem svetu ... Že takrat pa smo razmišljali, da bi se ptujsko območje lahko umestilo prav skozi sauvignon.« In res: ker je v osredju mednarodnega rastišča sauvignona, ki se razteza po avstrijski in slovenski Štajerski ter Bregoviti Hrvatski, to velja tudi za eno najboljših na svetu, je postal Ptuj nekakšna prestolnica sauvignona tega rastišča.

V mističnem okolju Križank bo našel vsak svojo oazo okusov. FOTOGRAFIJE: Salon Sauvignon
V mističnem okolju Križank bo našel vsak svojo oazo okusov. FOTOGRAFIJE: Salon Sauvignon

Aristokrat med vini

S širitvijo v Ljubljano, v mistične Plečnikove Križanke, se je ponudila nova priložnost za festival. »Tako bomo lahko ob celinskih sauvignonih slovite češke kleti Fabig, čudovitih celinskih sauvignonih Avstrije, Slovenije in Hrvaške pokusili tudi mediteranske sauvignone naših izjemnih vipavskih pridelovalcev sauvignona, kleti Brda in sauvignone legendarnega Marjana Simčiča. Obenem se nam odpira tudi Istra, kjer je prav tako nekaj zanimivih pridelovalcev sauvignona, odpirajo se nam Collio, Furlanija in Tirolska v Italiji, Madžarska, Srbija in vsa druga svetovna rastišča sauvignona. Že naslednje leto želimo festival posvetiti Sancerru ter dolini Loare v Franciji, domovini sauvignona.«

Sauvignon velja za aristokrata med vini. Navdušuje s svojo eleganco, prefinjenostjo in širino, saj je razširjen po celotni zemeljski obli. Še posebno ga obožujejo prefinjeni, izkušeni pivci, ki bodo prišli na svoj račun, kot rečeno, tudi 29. maja v ljubljanskih Križankah. Med belimi vini je takoj za chardonnayjem najbolj razširjena sorta ravno sauvignon, njegov potomec cabernet sauvignon pa je najbolj prodajano vino na svetu. »Zato vedno znova poudarjamo, da živimo v osredju najboljših svetovnih rastišč aristokrata med vini! Salon Sauvignon je tako festival najboljšega, kar premoremo!« je dodal Dobnik. Vsa ta leta so se lahko na festivalu predstavili sicer zgolj sauvignoni in cabernet sauvignoni. »Letos pa smo se odločili,« je dejal Dobnik, »da se lahko vinarji, če pridelujejo sauvignon ali cabernet sauvignon, predstavijo tudi s svojimi drugimi sortami.«

Umetnost bo imela tudi tokrat pomembno mesto.
Umetnost bo imela tudi tokrat pomembno mesto.

Kuhal bo Bratovž

»Kar pa še ne pomeni, da bo vse to preraslo v vsesplošni vinski festival! Sploh ne,« poudarja sogovornik. »Če znaš pridelati dober sauvignon, ki je zahteven tako v kleti kot v vinogradu, potemtakem znaš gotovo pridelati katero koli dobro vino: odlični pridelovalci sauvignona so nasploh odlični vinarji!« V Ljubljani bodo ponudili do tri dodatne vzorce drugih sort. Med njimi bo veliko izjemnih vin in penin. Osrednja vloga pa bo seveda pripadla sauvignonu in cabernet sauvignonu. Festival na Ptuju so uspešno izvedli pred mesecem dni, zdaj prihaja na velika vrata še v Ljubljano, in sicer v koprodukciji s Festivalom Ljubljana ter v partnerstvu s Turizmom Ljubljana.

Več kot petdeset vinarjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Češke se bo predstavilo v amfiteatru poletnega gledališča Križank. Medtem ko bodo amfiteatrski del Križank zavzeli vinarji, bodo oder prepustili kulinariki, ki jo bo kot kurator plemenitil legendarni Janez Bratovž. Na pomoč mu bo priskočila slavna družina Jezeršek in skupaj bodo ponudili pet vrhunskih kulinaričnih krožnikov. V Ljubljano torej prihaja edini festival sauvignonov na svetu! »Edini festival, ki skozi kulturo in enogastronomijo obravnava to sorto,« je še podčrtal Dobnik. Festival prihaja kot nekakšna vzhajajoča rock zvezda na oder ljubljanskih Križank. V senčnem gaju Pergole bo festival naposled zaokrožil koncert izjemnega akordeonista Marka Hatlaka.

Občudujejo ga izkušeni in prefinjeni pivci.
Občudujejo ga izkušeni in prefinjeni pivci.

Slavko Dobnik je direktor festivala Salon Sauvignon.
Slavko Dobnik je direktor festivala Salon Sauvignon.

Več iz teme

festivalvinoSalon Sauvignon
ZADNJE NOVICE
10:45
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Svet
TAJNI DOSJEJI NSA

Objavili tajne dokumente o NLP-jih: zapisi o nenavadnih srečanjih, ki so bili dolgo skriti

Obveščevalna poročila ostajajo močno zakrita, v njih pa opisujejo nenavadne predmete različnih oblik – od diskov do svetlečih krogel.
25. 5. 2026 | 10:45
10:37
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
10:31
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
10:28
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
10:25
Bulvar  |  Suzy
ODLOŽILA MIKROFON

Ana Dežman priznava: »To me je spet spravilo v ravnovesje« (Suzy)

Nekdanja kapetanka se je po letih vrnila k odbojki, kjer je poleg igre našla tudi notranji mir.
25. 5. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki