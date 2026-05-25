Križanke bodo gostile aristokrate med vini: prihaja Salon Sauvignon (FOTO)

V Ljubljano prihajajo najboljši sauvignoni Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Češke. Prihajajo tudi izbrani cabernet sauvignoni in še dodatne etikete drugih sort – najboljše iz vinskih kleti sodelujočih vinarjev. V petek, 29. maja, prihajata vrhunska kulinarika in umetnost. »Pridružite se nam na nepozabnem doživetju v čudovitem poletnem ambientu ljubljanskih Križank,« pravi Slavko Dobnik, direktor festivala Salon Sauvignon.

Dobnik je bil dolga leta novinar. Pisal je o vseh mogočih tematikah, a ena izmed vsebin, ki jo je pokrival na ravni celotne Slovenije, je še posebno štrlela iz njegovega opusa člankov. Šlo je za vina in vinsko kulturo. »Z vinom je Ptuj povezan že zaradi rimske in morda celo keltske dediščine, zato se glede na nekatere vire njegova vinska zgodovina meri v tisočletjih. Pomemben del te pa je prav sauvignon, ki so ga na Štajerskem sadili že sredi 19. stoletja.«

Pred dobrima dvema desetletjema je znamenita Ptujska klet doživljala svoj preporod. Tedanji direktor Andrej Sajko in glavni enolog Bojan Kobal sta takrat uvedla tudi povsem moderen slog vina, ki je bil izjemno uspešen tudi na mednarodnih ocenjevanjih, še posebno sauvignon, ki se je poslej uveljavil tudi kot ena nosilnih sort Ptujske kleti. Pisalo pa se je leto 2012, ko je ravno zaradi tega Slavko Dobnik napisal tudi gloso z naslovom Salon Sauvignon ... »Kako Štajersko pozicionirati tudi v turistično-gastronomskem svetu ... Že takrat pa smo razmišljali, da bi se ptujsko območje lahko umestilo prav skozi sauvignon.« In res: ker je v osredju mednarodnega rastišča sauvignona, ki se razteza po avstrijski in slovenski Štajerski ter Bregoviti Hrvatski, to velja tudi za eno najboljših na svetu, je postal Ptuj nekakšna prestolnica sauvignona tega rastišča.

Aristokrat med vini

S širitvijo v Ljubljano, v mistične Plečnikove Križanke, se je ponudila nova priložnost za festival. »Tako bomo lahko ob celinskih sauvignonih slovite češke kleti Fabig, čudovitih celinskih sauvignonih Avstrije, Slovenije in Hrvaške pokusili tudi mediteranske sauvignone naših izjemnih vipavskih pridelovalcev sauvignona, kleti Brda in sauvignone legendarnega Marjana Simčiča. Obenem se nam odpira tudi Istra, kjer je prav tako nekaj zanimivih pridelovalcev sauvignona, odpirajo se nam Collio, Furlanija in Tirolska v Italiji, Madžarska, Srbija in vsa druga svetovna rastišča sauvignona. Že naslednje leto želimo festival posvetiti Sancerru ter dolini Loare v Franciji, domovini sauvignona.«

Sauvignon velja za aristokrata med vini. Navdušuje s svojo eleganco, prefinjenostjo in širino, saj je razširjen po celotni zemeljski obli. Še posebno ga obožujejo prefinjeni, izkušeni pivci, ki bodo prišli na svoj račun, kot rečeno, tudi 29. maja v ljubljanskih Križankah. Med belimi vini je takoj za chardonnayjem najbolj razširjena sorta ravno sauvignon, njegov potomec cabernet sauvignon pa je najbolj prodajano vino na svetu. »Zato vedno znova poudarjamo, da živimo v osredju najboljših svetovnih rastišč aristokrata med vini! Salon Sauvignon je tako festival najboljšega, kar premoremo!« je dodal Dobnik. Vsa ta leta so se lahko na festivalu predstavili sicer zgolj sauvignoni in cabernet sauvignoni. »Letos pa smo se odločili,« je dejal Dobnik, »da se lahko vinarji, če pridelujejo sauvignon ali cabernet sauvignon, predstavijo tudi s svojimi drugimi sortami.«

Kuhal bo Bratovž

»Kar pa še ne pomeni, da bo vse to preraslo v vsesplošni vinski festival! Sploh ne,« poudarja sogovornik. »Če znaš pridelati dober sauvignon, ki je zahteven tako v kleti kot v vinogradu, potemtakem znaš gotovo pridelati katero koli dobro vino: odlični pridelovalci sauvignona so nasploh odlični vinarji!« V Ljubljani bodo ponudili do tri dodatne vzorce drugih sort. Med njimi bo veliko izjemnih vin in penin. Osrednja vloga pa bo seveda pripadla sauvignonu in cabernet sauvignonu. Festival na Ptuju so uspešno izvedli pred mesecem dni, zdaj prihaja na velika vrata še v Ljubljano, in sicer v koprodukciji s Festivalom Ljubljana ter v partnerstvu s Turizmom Ljubljana.

Več kot petdeset vinarjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Češke se bo predstavilo v amfiteatru poletnega gledališča Križank. Medtem ko bodo amfiteatrski del Križank zavzeli vinarji, bodo oder prepustili kulinariki, ki jo bo kot kurator plemenitil legendarni Janez Bratovž. Na pomoč mu bo priskočila slavna družina Jezeršek in skupaj bodo ponudili pet vrhunskih kulinaričnih krožnikov. V Ljubljano torej prihaja edini festival sauvignonov na svetu! »Edini festival, ki skozi kulturo in enogastronomijo obravnava to sorto,« je še podčrtal Dobnik. Festival prihaja kot nekakšna vzhajajoča rock zvezda na oder ljubljanskih Križank. V senčnem gaju Pergole bo festival naposled zaokrožil koncert izjemnega akordeonista Marka Hatlaka.

