PUST

Krof že za 34 centov

Klasika so z marmeladnim nadevom, tisti z bolj neobičajnimi nadevi so dražji, prav tako je ocvrta sladica dražja v slaščičarnah.
G. S.
 13. 2. 2026 | 06:50
3:40
A+A-

Pustni čas je v Sloveniji tradicionalno povezan z ocvrtimi dobrotami, med katerimi krofi zagotovo zasedajo prvo mesto. Vsako leto jih prodajo na milijone, povpraševanje v tednih okoli pusta seveda naraste.

Če se odpravimo po krofe v večje trgovine, lahko opazimo precejšnje razlike v cenah. Krofi z marmeladnim nadevom se običajno prodajajo med 0,80 in 1,50 evra za kos, v dneh okoli pusta pa so nekateri trgovci cene znižali. Pogled na spletne strani trgovcev pokaže, da je trenutno najcenejši krof v Sparu, kjer ga je mogoče kupiti za 0,34 evra, sledi mu Lidl s centom dražjim, v Tušu ga je mogoče kupiti za 0,39 evra. V Hoferju in pri najboljšem sosedu Mercator marmeladni krof stane 0,65 evra. Pri večjih pakiranjih je cena pogosto nekoliko nižja, medtem ko so posamezni, sveže pečeni krofi praviloma dražji.

3 evre lahko

preseže cena krofov posebnih okusov.

Posebno poglavje predstavljajo krofi na Trojanah, ki veljajo za enega najbolj prepoznavnih slovenskih kulinaričnih simbolov. Njihova trenutna cena krofa z marmeladnim nadevom je 1,80 evra. Čeprav malenkost dražji, je tudi večji; Trojane ostajajo priljubljena postojanka številnih Slovencev, ki krof doživljajo kot del tradicije ali izletniškega doživetja. Trojanskim vsaj v Ljubljani najbolj konkurirajo v Slaščičarni Rašica in Slaščičarni Trubar. Temu pritrjujejo tudi vsakoletne dolge kolone ljudi, ki so za tradicionalno pustno slaščico pri pripravljeni tudi počakati. Gre za krofe, ki so po mnenju številnih Ljubljančanov najboljši v mestu, eden stane dva evra.

Kakovostnejše sestavine

V slaščičarnah ali pekarnah so krofi praviloma nekoliko dražji, saj pogosto uporabljajo kakovostnejše sestavine, daljši postopek vzhajanja ali ročno pripravo. Tam se cena običajno giblje med približno 1,50 in 2,50 evra za krof, pri posebnih okusih ali bogatejših nadevih pa lahko preseže tudi tri evre. Zadnja leta so vse bolj priljubljeni krofi z bolj neobičajnimi nadevi, kot so pistacija, čokolada ali vaniljeva krema, kar slastni izdelek še podraži.

Cena krofov je seveda odvisna tudi od cen hrane nasploh, kar smo še posebno občutili leta 2022, ko so cene hrane narasle za več kot 10 odstotkov, na to je vplivala tudi epidemija covida. Peka in cvrtje sta namreč odvisna tudi od cene elektrike in plina, zvišali so se stroški dela, dražji je transport, na ceno vplivajo tudi nestabilne razmere na svetovnih trgih surovin. V letih 2022 in 2023 so se podražili tudi sončnično olje, moka, jajca in mlečni izdelki. Kljub vsemu krofi ostajajo nepogrešljiv del pustnega časa in pomemben del slovenske kulinarike. Niso le sladica, temveč del tradicije, ki povezuje družine, praznovanja in pustno razigranost.

Naj krof

V organizaciji Turistično-gostinske zbornice Slovenije je že šesto leto zapored potekal izbor za naj krof Slovenije, tokrat za leto 2026. Zmagovalec v kategoriji naj klasični krof Slovenije 2026 je Slaščičarna Berzo Vrhnika, v kategoriji naj inovativni krof Slovenije 2026 pa Terme Dobrna s polnilom iz pečene hruške in smetane z belo čokolado in karamelo.

