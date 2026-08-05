Izredna vest iz Krškega: nuklearka zmanjšuje moč reaktorja, tega ni storila že 23 let

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) bo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save danes ponoči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80 odstotkov, nato pa potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so danes sporočili iz Neka.

Kot so zapisali, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. To med drugim predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči tri stopinje Celzija.

V zadnjih mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh ostalih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne.

Vodo iz Save uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje.

Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bodo moč reaktorja dodatno zmanjšali. Elektrarna bo znova obratovala s polno močjo, ko bodo pogoji to omogočali, so napovedali.

Dodali so, da nuklearka zanesljivo obratuje od zaključka remonta novembra lani in je danes dosegla 280 dni neprekinjenega obratovanja. Zaradi omejitev, povezanih s temperaturo in pretokom Save, je nazadnje obratovala z zmanjšano močjo leta 2003. Takrat so morali moč zmanjšati za več kot tri mesece.