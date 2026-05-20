PEKRE

Kučan brez dlake na jeziku: »Potem dobite na televiziji enega od predsednikov strank, ki reče, da v politiki je laž dovoljena«

Bivši predsednik Milan Kučan je ocenil, da je v Sloveniji dobila nevednost pred vednostjo domovinsko pravico.
Bivši predsednik Milan Kučan je ocenil, da je v Sloveniji dobila nevednost pred vednostjo domovinsko pravico. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, M. U.
 20. 5. 2026 | 20:36
3:12
Bivši predsednik Milan Kučan je na nocojšnjem pogovornem večeru ob 35-letnici pekrskih dogodkov in osamosvojitve Slovenije menil, da je prav, da se ohranja spomin na te dogodke. »Dostikrat o teh dogodkih in ljudeh govorijo tisti, ki niso bili zraven, ki nimajo nobenega spomina. Žal smo dali domovinsko pravico nevednosti pred vednostjo,« je dejal.

Pred snemanjem s Kučanom se je zgodila neprijetnost s komičnim prizorom (VIDEO)

Opisal je sprejemanje odločitev, ki so vodile do osamosvojitve Slovenije, glede očitkov zaradi izjave, da samostojna Slovenija ni bila njegova intimna odločitev, povedal, da so bile njegove besede vzete iz konteksta.

To je ena od ključnih slabosti sedanje politike. Razen ene stranke, ki pač ima svoje zaledje, so vsi ostali pozabili, da se je potrebno z ljudmi pogovarjati. In potem dobite na televiziji enega od predsednikov teh strank, ki reče, da v politiki je laž dovoljena. Če bi mi takrat tako delali, mislim, da se ne bi mogli danes tukaj tako pogovarjati.

»Moja primarna odgovornost je bila poskusiti ohraniti Slovenijo v skupni državi, če jo je mogoče preoblikovati tako, da bodo v njej zagotovljeni zgodovinski interesi slovenskega naroda. Ko je bilo ugotovljeno, da to ni več mogoče, je bilo potrebno delati na drugem konceptu, na drugi alternativi in ta alternativa je bila samostojnost. Ponosen sem, kako je Slovenija po tej poti šla in seveda sem ponosen tudi na svoj delež pri tem,« je dejal.

Kaj pogreša?

Zavzemanje za mirne rešitve Kučan pogreša pri današnji svetovni diplomaciji. »Govori samo o vojni in oborožitvi, o miru pa ne razmišlja nihče,« je opozoril.

V Mariboru bodo v soboto obeležili 35. obletnico pekrskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. S tem se spominjajo dogodkov 23. maja 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center Teritorialne obrambe v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov, Mariborčani pa so zasedli ulice.

Pri osamosvajanju Slovenije je bila po njegovih besedah vedno glavni cilj preprečitev vojaškega spopada, odločitve pa nikoli niso bile lahke. »Najbolj glasni so tisti ljudje, ki niso nosili nobene odgovornosti,« je menil.

Vedno je po besedah bivšega predsednika »potrebno za svoje odločitve imeti podporo v narodu«.»To je ena od ključnih slabosti sedanje politike. Razen ene stranke, ki pač ima svoje zaledje, so vsi ostali pozabili, da se je potrebno z ljudmi pogovarjati. In potem dobite na televiziji enega od predsednikov teh strank, ki reče, da v politiki je laž dovoljena. Če bi mi takrat tako delali, mislim, da se ne bi mogli danes tukaj tako pogovarjati,« je še povedal.

 

 

 

