Kučan sesul Ruparja, potem ko je odmevalo: »Ustavimo bando komunajzarsko, če bo treba, tudi z orožjem«

Pogosti referendumi v Sloveniji so otroške bolezni razmeroma mlade demokracije, kar naša država je, meni prvi predsednik Slovenije Milan Kučan.

Milan Kučan.FOTO: Igor Mali

Če referendum pomeni le zaviranje napredka, gre za politikantsko izkoriščanje demokratičnih postopkov, ki so pripeljali do rešitev, je še dodal.

Pokojninska reforma dobra

Pokojninska reforma, o kateri želi referendum Delavska koalicija, se mu zdi v osnovi dobra in odprta.

Aktualna vlada nobene druge spremembe ni toliko preverjala in ni iskala tolikšnega soglasja kot ravno pri tej reformi, je opozoril v pogovoru s predsednico programskega sveta Festivala za tretje življenjsko obdobje Vlasto Nussdorfer v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o katerem želijo referendum pobudniki pod vodstvom Aleša Primca, pa po njegovih besedah nikogar v nič ne sili.

Rupar po Kučanovem mnenju zlorablja ljudi v stiski

Sicer pa prvi predsednik Slovenije meni, da starejšim pot v politiko ni zaprta. Do nekaterih ravnanj je zelo kritičen.

Tako vidi početje Pavla Ruparja iz Glasu upokojencev kot zlorabo ljudi v stiski. »Ljudi v stiski namreč pošilja na ceste z nerealnimi obljubami,« je posvaril. Je pa po 19. protestnem shodu v Ljubljani, bil Rupar zadovoljen z udeležbo, a je dodal: »Pričakovano je, da smo večinoma vsi že vsega siti in da komaj čakamo volitve in se znebimo teh pajacev! Obstaja sicer bojazen, da se je večina kar vdala v usodo in si misli: saj bolje nikoli ne bo, je že dobro, tako, kot je, kaj bodo pa naredili ali kot je rekel eden mojih sorodnikov, saj so vse vlade iste! Jih ne premakneš, očitno je res še predobo!In res! Do volitev se bom boril, kot lev potem pa, kar bo pa bo! Če mislite, da je ta pot, ki jo je zavozil Golob in njegova dama noči pravilna za vas, za Slovenijo je zelo prav, da jo nadaljujemo do bridkega konca! Saj nismo več daleč ...«

»Ni sovražnika, ki ga ne bi premagali, če bo treba, tudi z orožjem« Pavel Rupar je na zadnjem protestnem shodu v organizaciji Glasu upokojencev dejal, da »ni sovražnika, ki ga ne bi premagali, če bo treba, tudi z orožjem«. »Najbrž s temi besedami besedami tvegam svobodo, pa naj me zaprejo, če si upajo,« je bil jasen.

Pavel Rupar. FOTO: Črt Piksi

Treba pa je uporabiti tiste vzvode vplivanja, ki jih državljanke in državljani imamo, je še pozval prvi predsednik Slovenije. To so denimo referendumi in volitve.