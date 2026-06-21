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PRVI PREDSEDNIK REPUBLIKE

Kučan napadel Janšo! »Kaj se je zgodilo s 'črno kocko', kdo je imel za to interese, to so vprašanja, ki bodo zahtevala odgovor«

35 let po osamosvojitvi pravi, da smo kot povezana skupnost tedaj odbili pritiske tudi mednarodne skupnosti. Te odpornosti danes ne vidi, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese.
35 let po osamosvojitvi prvi predsednik pravi, da danes ne vidi odpornosti iz časov osamosvojitve, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese. FOTO:  Matej Družnik/Jože Suhadolnik/Delo UI

35 let po osamosvojitvi prvi predsednik pravi, da danes ne vidi odpornosti iz časov osamosvojitve, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese. FOTO:  Matej Družnik/Jože Suhadolnik/Delo UI

Milan Kučan FOTO: Jože Suhadolnik

Milan Kučan FOTO: Jože Suhadolnik

Janez Janša FOTO: Matej Družnik

Janez Janša FOTO: Matej Družnik

35 let po osamosvojitvi prvi predsednik pravi, da danes ne vidi odpornosti iz časov osamosvojitve, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese. FOTO:  Matej Družnik/Jože Suhadolnik/Delo UI
Milan Kučan FOTO: Jože Suhadolnik
Janez Janša FOTO: Matej Družnik
M. U.
 21. 6. 2026 | 10:08
 21. 6. 2026 | 10:16
4:11
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Prvi predsednik republike Milan Kučan 35 let po osamosvojitvi pravi, da smo kot povezana skupnost tedaj odbili pritiske tudi mednarodne skupnosti. Te odpornosti danes ne vidi, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese, svari. Poziva proti delitvam. Tudi ko gre za obdobje osamosvojitve, »ni treba, da ga vedno znova ponečedimo«, meni.

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Moj aktivni politični vek je mimo, ni treba, da obdobje osamosvojitve vedno znova ponečedimo

Kučan osamosvajanje države vidi kot »veličasten dogodek, ker je v negotovosti surovega razpadanja Jugoslavije prvikrat v zgodovini prišlo do okrepljene zavesti Slovencev o sebi kot tesno povezani skupnosti, človeški, nacionalni, državljanski in socialni, ki je dolžna poskrbeti za svojo prihodnost«, je dejal v pogovoru za STA pred dnevom državnosti.

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»Nasprotoval sem torej ponujeni odcepitvi, ne pa samostojni Sloveniji« 

Dodal je, da je Beograd ponujal možnost odcepitve z zakonom s pogoji, ki bi jih vsilila srbska večina, sam pa je na njihovo izganjanje Slovencev iz Jugoslavije odgovoril, da »tako kot smo prišli v Jugoslavijo po svoji volji, bomo tudi odšli, takrat ko bomo tako sami presodili». »Nasprotoval sem torej ponujeni odcepitvi, ne pa samostojni Sloveniji,« poudarja.

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Ne odreka zaslug Demosovi vladi, ki je »bila vlada vseh nas«, kot tudi ne pomladnim strankam. Ne razume pa »zanikanja prispevka prejšnje politike, ki je v krizi racionalno spoznavala, zakaj je vek življenja Slovencev v Jugoslaviji potekel, in temu ustrezno delovala«.

Prihodnost ga skrbi

In to ga skrbi tudi, ko gleda v prihodnost države. »Danes politika ne gradi na krepitvi občutka za skupnost, ampak spodmika njen temelj, to je solidarnost. Brez te pa skupnost razpade na posameznike, ki ne živijo drug z drugim, ampak eden ob drugem in dostikrat tudi eden na račun drugega«. Zakaj skrbi? »Ker so razmere zelo dramatične, ko je lahko ogrožen obstoj zlasti malih narodov. Brez zavesti, da smo skupnost s skupno odgovornostjo za svojo prihodnost, ne vidim naše odpornosti,« je bil odkrit.

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Milan Kučan FOTO: Jože Suhadolnik
Milan Kučan FOTO: Jože Suhadolnik

Kritičen do Janševe politike do Izraela

Zato se mu zdi problematično politično oživljanje starih delitev in vnašanje novih, kot sta odnos do početja vlade Izraela in do genocida. »Nenadoma povsem spremenjena politika, ki vlado naroda, ki je sam izkusil genocid in ga zdaj sam izvaja, proglasi za prijateljsko, je poskus spremenjenega vrednotenja najstrašnejših zločinov, ki jih človek lahko stori človeku oziroma narod narodu,« je kritičen do pozicioniranja aktualne vlade do politike Izraela.

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»Kaj se je zgodilo s 'črno kocko', kdo je imel za to interese, to so vprašanja, ki bodo zahtevala odgovor«

V tem delu zunanje politike imata vlada in predsednica republike Nataša Pirc Musar različna stališča, kar je »slabo za državo, za skupnost in njeno odpornosti«, meni. »Kakšni so argumenti aktualne vlade za njeno, kot pravi, realistično politiko, ne vem, morda v trgovini z orožjem. Do kod nazaj lahko sežejo te povezave, kaj se je zgodilo s 'črno kocko' (afero Black Cube), kdo je imel za to interese, to so vprašanja, ki bodo prej ali slej zahtevala odgovor. Na žalost nekatera vprašanja, ki so vrojena v rojstvo naše države in so temelj koruptivnosti, vse do danes niso odgovorjena,« je kritičen.

Janez Janša FOTO: Matej Družnik
Janez Janša FOTO: Matej Družnik

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Politikom, ki danes vodijo državo, pa ne želi svetovati. »Moj aktivni politični vek je mimo. Moje politično življenje je tudi moja legitimacija in nanjo sem ponosen,« je sklenil.

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