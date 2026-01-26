Prvi predsednik republike Milan Kučan na aktualno dogajanje v svetu gleda s strahom. Kot je dejal v intervjuju za Reporter, bo zato na prihajajočih volitvah podprl stranko, ki bo utrjevala zavest, da smo del solidarne skupnosti. Iskal jo bo na levem polu, saj desnica slovensko družbo načrtno in sistematično polarizira, je dejal.

»Ko se je zgodila vojna v Ukrajini, sem bil še nekako optimist, da se bo EU vendarle poenotila in se začela pogovarjati s Putinom, pa ne tako kot zdaj, ko se s Putinom pogovarja prek Trumpa. Ob Trumpovi rušilni politiki, ki uničuje svet, v katerem smo živeli in v katerega smo verjeli, in moči, da tako politiko uresničuje, pa me je strah,« je dejal Kučan.

Dodal je, da lahko v teh razmerah pride do atomske vojne, kar lahko ogrozi ne samo obstoj slovenskega naroda, ampak celo obstoj človeške civilizacije.

V luči dogajanja v tujini gleda tudi na dogajanje v Sloveniji, ki je zaznamovano s prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Po njegovi oceni napovedi prvaka SDS Janeza Janše »močno spominjajo na početje sedanjega ameriškega predsednika - z obljubami o razgradnji podsistemov in institucij in odpravi zakonov, in to brez odkritih pojasnil slovenski javnosti, s čim jih bo nadomestil«.

»Pri čemer je marsikatera od ustanov z njegove črne liste garant demokracije, razvoja in obstoja slovenske družbe in naše državljanske skupnosti,« je dejal prvi predsednik samostojne Slovenije. Morebitna četrta Janševa vlada pa bo po njegovem mnenju »hujša od vseh«.

Glede Logarja opozarja, da se do ravnanja svoje bivše stranke nikoli ni opredelil

Ob napovedi ukinitve financiranja nevladnih organizacij je Kučan spomnil, da je v času procesa proti četverici zoper Jugoslovansko ljudsko armado, zoper takratno oblast, protestirala ravno civilna družba. »In ista civilna družba je zdaj postala v očeh tega človeka sovražnik,« je dodal Kučan.

Glede prvaka Demokratov Anžeta Logarja pa je dejal, da ni nujno, da ima človek od rojstva do smrti isto prepričanje. Ga pa moti, da je bil prej drugi človek stranke SDS, ki je npr. med tujimi novinarji širil politično zelo pristranski material o Sloveniji. »Do ravnanja njegove takratne stranke, pri katerem je bil soudeležen, se ni nikoli opredelil,« je opozoril.

Na vprašanje, katero stranko bo podprl na volitvah, pa pravi, da tisto, ki bo izkazala poglobljeno zavedanje, da smo skupnost, v kateri smo med seboj povezani, drug drugemu odgovorni, solidarni in skupaj odgovorni za prihodnost. Bolj konkreten ni bil, saj je trenutno »še preveč nejasno, kdo vse bo pravzaprav kandidiral na polu, za katerega mislim, da bolje varuje slovensko prihodnost«.