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BORZEN ZAPIRA PIPICO

Kupci e-vozil v paniki: denarja za subvencije bo čez nekaj dni zmanjkalo

Sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več. Zato tudi novega razpisa, vsaj v doglednem času, ne bo. Marsikateri kupec e-vozila se bo zato moral obrisati pod nosom za bogato subvencijo.
Na lestvici najbolj prodajanih modelov v Sloveniji junija letos je bil z naskokom na prvem mestu Tesla Model 3 (485 prodanih vozil), sledijo mu Renault Clio (301), Renault Captur (201), Škoda Octavia (162) in Volkswagen Tiguan (152). FOTO: Mike Blake/Reuters
Na lestvici najbolj prodajanih modelov v Sloveniji junija letos je bil z naskokom na prvem mestu Tesla Model 3 (485 prodanih vozil), sledijo mu Renault Clio (301), Renault Captur (201), Škoda Octavia (162) in Volkswagen Tiguan (152). FOTO: Mike Blake/Reuters
E. N.
 5. 8. 2026 | 14:45
5:03
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Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen, sporoča ministrstvo za infrastrukturo. Tudi novega denarja ne bo več, ker denarja država pač nima. Dan D naj bi bil kmalu, predvidoma v drugi polovici avgusta. Vsa sredstva, namenjena za subvencije električnih vozil iz podnebnega sklada, so po navedbah ministrstva porabljena.

Glede na to, da je električni avtomobil Tesla model 3 najbolj prodajani model avtomobila v Sloveniji, podatek je z letošnjega junija, je zdaj na nogah na stotine Slovencev, ki so v postopku naročila novega vozila – in ne vedo, ali bodo še dobili subvencijo ali ne. Če ste ravno te dni želeli naročiti novo Teslo model 3, pa se za subvencijo najbrž lahko obrišete pod nosom, saj po podatkih proizvajalca danes naročena vozila v Slovenijo pridejo šele novembra ali decembra.

Denarja bo zmanjkalo že avgusta

Zaprtje se bo zgodilo v trenutku, ko bo vrednost oddanih vlog dosegla višino na pozivu razpoložljivih sredstev, to je 25,6 milijona evrov za fizične osebe in osem milijonov evrov za osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, sporoča ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Na poziv, objavljen 12. maja letos, je prišlo 3105 vlog fizičnih oseb za skupno 19,58 milijona evrov subvencij in 1125 vlog oseb, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, za skupno 6,39 milijona evrov subvencij, kažejo podatki Borzena, ki poziv izvaja. »Glede na dinamiko prejemanja vlog sklepamo, da bodo sredstva pošla v drugi polovici avgusta,« so za STA povedali v Borzenu.

V preteklih letih so sredstva za subvencije za električna vozila, poleg nacionalnih sredstev podnebnega sklada, zagotavljali iz evropskih sredstev v okviru izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, ki se je z majem 2026 zaključil. Na podlagi načrta za okrevanje in odpornost so v letih 2024-2026 za električna vozila namenili 43,9 milijona evrov. »Evropska sredstva so predstavljala velik delež javnih sredstev za subvencije za e-vozila, odsotnost evropskih virov pa bo v prihodnje terjala zagotovitev izključno nacionalnih virov. Ti so zelo omejeni, kar zahteva skrbno načrtovanje ter zagotavljanje smotrne in učinkovite porabe javnih sredstev,« sporočajo na ministrstvu. 

Kupci z dolgimi nosovi lahko samo upajo na nov razpis

Nadaljnje financiranje subvencij za električna vozila bo tako odvisno od sprejetja novega odloka o programu porabe sredstev Podnebnega sklada, ki ga bo vlada obravnavala jeseni. Če bo objavljen nov javni poziv, se predvideva nadaljevanje dosedanje prakse, po kateri bodo do subvencije lahko upravičena tudi električna vozila, kupljena pred objavo javnega poziva, če seveda izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, pojasnjuje ministrstvo.

Zdaj več kot četrtino avta kupcu častimo ostali davkoplačevalci

Po zdaj veljavnem razpisu subvencije za osebna vozila niso zanemarljive:

  • 7.800,00 evrov za nakup novega električnega vozila s skupno vrednostjo do 25.000,00 EUR.
  • 7.200,00 evrov za nakup novega električnega vozila s skupno vrednostjo od 25.000,01 EUR do 35.000,00 EUR.
  • 6.500,00 evrov za nakup novega električnega vozila s skupno vrednostjo od 35.000,01 EUR do 45.000,00 EUR.
  • 4.500,00 evrov za nakup novega električnega vozila s skupno vrednostjo od 45.000,01 EUR do 65.000,00 EUR.
  • 3.000,00 evrov za nakup rabljenega električnega vozila s skupno vrednostjo do 45.000,00 EUR.
  • 2.000,00 evrov za nakup rabljenega električnega vozila s skupno vrednostjo od 45.000,01 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV)

Celostne informacije poiščite na straneh Borzena.

Na družbenih omrežjih završalo

Kupci e-vozil, ki čakajo na subvencijo, so, razumljvo, v paniki. Na družbenem omrežju facebook je Zlatko zapisal: »Al bo veselo. Sem napovedal, da Vrtovec in Vlada niso pristaši "zelenega prehoda", pa so se vsi delali norca iz mene. Kar naenkrat bo ogromna zaloga novih električnih vozil na zalogi«

»Edino prav, zeleni prehod naj si uporabnik sam plača, če si ga želi« – anonimni uporabnik.

»To bo za celi tanker neprevzetih Tesel ostalo v KP«  anonimni uporabnik.

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