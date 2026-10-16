Kupujete na Temuju, Sheinu ali AliExpressu? Furs opozarja: od 1. novembra vas čaka nov udarec po žepu

Slaba novica za vse, ki radi nakupujejo v spletnih trgovinah zunaj Evropske unije. Po novem bodo takšni nakupi še dražji. Finančna uprava RS (Furs) namreč opozarja, da se s 1. novembrom 2026 predvidoma uvaja nova pristojbina, ki bo znašala dva evra za vsako posamezno postavko v pošiljki. In pozor: plačati jo bo treba ne glede na vrednost naročenega blaga.

Kot poroča Furs, bodo kupci oziroma uvozniki za izdelke, naročene iz držav zunaj Evropske unije, po novem soočeni z dodatnimi stroški. Nova pristojbina za obdelavo pošiljk bo znašala dva evra na postavko, pri čemer ne bo pomembno, ali gre za poceni izdelek ali dražji nakup.

To pomeni, da lahko dodatne dajatve občutno podražijo predvsem manjše nakupe, kakršne številni Slovenci opravljajo v priljubljenih spletnih trgovinah, kot so Temu, Shein in AliExpress, kadar blago prihaja iz držav zunaj EU.

Dva evra dodatno, a to še zdaleč ni vse

Nova pristojbina se bo prištela k že obstoječim dajatvam. Od 1. julija letos namreč velja tudi začasna carinska dajatev v višini treh evrov na postavko za pošiljke, katerih vrednost ne presega 150 evrov.

Kot pojasnjuje Furs, bodo tako za pošiljke do 150 evrov veljali DDV, začasna carinska dajatev v višini treh evrov in nova pristojbina v višini dveh evrov na postavko.

Pri pošiljkah, vrednih več kot 150 evrov, pa bo treba poleg DDV in carine po veljavni carinski tarifi obračunati še novo pristojbino dveh evrov na postavko.

Če bo pošiljka, vredna manj kot 150 evrov, vsebovala tri različne izdelke, bo torej skupni znesek začasne carinske dajatve in nove pristojbine znašal 15 evrov, k čemur je treba prišteti še DDV.

Pristojbino bo sicer plačal isti subjekt, ki poravnava druge uvozne dajatve. To pomeni, da je ne bo nujno neposredno plačal kupec, lahko pa se bo strošek prenesel nanj.

Zakaj sploh uvajajo novo pristojbino?

Furs pojasnjuje, da gre za del obsežne prenove evropske carinske zakonodaje. Evropska unija želi z novo pristojbino pokriti stroške, ki nastajajo zaradi velikega števila spletnih pošiljk iz tretjih držav.

Carinski organi morajo namreč ob prihodu blaga preverjati podatke, analizirati tveganja in izvajati nadzor. Vse to pomeni dodatno delo in stroške. Višina pristojbine, ki znaša dva evra, je že potrjena. Evropska komisija jo bo preverjala vsaki dve leti in ugotavljala, ali še ustreza dejanskim stroškom obdelave pošiljk.

Število pošiljk je že strmoglavilo za 40 odstotkov

Furs ob tem razkriva zanimiv podatek. Odkar je julija letos začela veljati dodatna trievrska carinska dajatev, se je število pošiljk iz držav zunaj Evropske unije zmanjšalo za kar 40 odstotkov.Podatek kaže na velik upad števila pošiljk po uvedbi novih dajatev, čeprav iz njega samega ni mogoče sklepati, kolikšen del zmanjšanja je neposredno posledica podražitve. Nova pristojbina naj bi začela veljati že 1. novembra 2026. Kot sporočajo s Fursa, je torej do predvidene uvedbe ostalo le še nekaj več kot dva tedna.

Za vse, ki pogosto naročajo poceni izdelke iz tujine, bo zato še toliko pomembneje preveriti končno ceno nakupa. Izdelek, ki je na prvi pogled videti izjemno ugoden, je lahko ob dodatnih dajatvah precej dražji, kot je bilo sprva pričakovati.