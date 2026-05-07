Kupujete vinjeto? Znani slovenski novinar ima za vas opozorilo

Če boste v teh dneh kupovali vinjeto, boste lahko zanjo plačali več, če ne boste pozorni na to, kje jo boste kupili. O tem, da so lahko na neuradni spletni strani vinjete občutno dražje kot na Darsovi, je na družbenem omrežju Tik Tok govoril novinar POP TV Marko Gregorc.

Kot je povedal v videu, ga je klical kolega in ga vprašal, zakaj se v medijih nič ne piše o podražitvah vinjet, ki da naj bi se podražile iz 117,5 evra na 134,99 evra. Gregorc je zadevo raziskal in na Googlu našel spletno stran, kjer je vinjeta res stala 134,99 evra. Nato pa je ugotovil, da na Darsovi spletni strani še vedno stane 117,50 evra. »No in potem vidim, da v resnici tisti prvi zadetek, ki je na Googlu in ga največ ljudi dobi, ko želi kupiti vinjeto, je neka firma, ki posreduje pri prodaji vinjet in si ob tem poračuna dobrih 15 evrov nekakšne provizije. V bistvu gre za legalen nateg,« je povedal. Dodal je še, da je treba biti pozoren in vinjeto kupiti pri upravljalcu avtocest.

Dars na svoji spletni strani prodaja več vrst vinjet. Letno ponuja za omenjenih 117,50 evra. Za mesečno je treba pri njem odšteti 32 evrov, za tedensko pa pol manj.