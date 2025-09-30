Kurilna sezona pred vrati: kdo bo letos plačal največ?

Proti koncu tedna se bodo jutranje temperature marsikje po državi približale ledišču, v četrtek ali petek pa bodo izpolnjeni tudi pogoji za začetek kurilne sezone. Ta se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne na dan, pred katerim je bila temperatura ob 21. uri tri dni zapored nižja od 12 stopinj Celzija. Cene ogrevanja so za zdaj nespremenjene.

V Ljubljani pravijo, da so potrebe po toploti doslej še majhne, a se bo to hitro spremenilo. O začetku ogrevanja odločajo stanovalci sami, v soglasju z upravniki. V Mariboru so že prejeli prva naročila, ogrevanje načrtujejo sredi tedna. V Celju, Velenju in na Ptuju so omrežja pripravljena, odločitev pa je prav tako v rokah stanovalcev.

Cen za zdaj ne bodo spreminjali

Distributerji ob začetku kurilne sezone sprememb cen ne napovedujejo. V Mariboru celo omenjajo možnost rahlega znižanja, v Celju in Velenju cen ne bodo spreminjali, tudi na Ptuju ostajajo nespremenjene.

Agencija za energijo je izračunala, da povprečna cena toplote septembra znaša 148 evrov na megavatno uro, kar je dobrih pet odstotkov manj kot lani. Najcenejše ogrevanje je v Velenju (125 evrov), med cenejšimi sta še Celje in Ljubljana. Najdražje pa ostajajo Ravne na Koroškem, kjer megavatna ura stane kar 268 evrov.

Priprave na hladne dni dni

Čeprav bo kurilna sezona letos stekla brez večjih pretresov, lokalne oblasti in upravljavci opozarjajo, da bo prihodnja leta energetski prehod ključnega pomena. Nekatera mesta že vlagajo v posodobitve in obnovljive vire, saj želijo zmanjšati stroške in zagotoviti bolj zanesljivo oskrbo. Stanovalce pa tudi letos čaka običajna skrb – kako čim bolj učinkovito ogrevati domove in pri tem ohraniti nizke položnice.