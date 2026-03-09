Kužka pogoltnila luknja na cesti (FOTO)

VEČ POSREDOVANJ

Z lepimi dnevi več posredovanj gorskih reševalcev, nesreče se vrstijo. Spet so reševali neustrezno opremljene tujce, tudi pohodnika s psom.

Z bližajočo se pomladjo se v naših gorah spet začenja obdobje, ko imajo gorski reševalci, člani Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) največ dela. Doline so namreč že zelene, a v visokogorju je še vedno prava zima. Ta kombinacija je lahko zelo nevarna, saj se mnogi premalo izkušeni podajo proti vrhovom, kjer nanje prežijo številne nevarnosti, zato se število nesreč v tem času vsako leto začne povečevati. Minuli konec tedna je pokazal, da bo tako tudi letos. Intervencije v lepih in sončnih dnevih so se kar vrstile, med njimi je bila ena zelo nenavadna. Tržiške gorske reševalce (GRS Tržič) so ...