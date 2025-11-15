  • Delo d.o.o.
VČASIH PRISTANEJO NA CESTAH

Laboda sta se sprehajala po Starem mostu v Mariboru, tako se je končalo (FOTO)

Zahvaljujoč pogumni občanki in hitremu posredovanju gasilcev ima zgodba dober konec.
O. B.
 15. 11. 2025 | 21:46
 15. 11. 2025 | 22:13
3:05
V primerjavi z nekaterimi posamezniki, ki namesto da bi pomagali živalim (tudi ljudem), ki so v težavah, in raje vzamejo mobilni telefon in snemajo oz. fotografirajo dogajanje, je med nami velika večina takšnih, ki nemudoma priskočijo na pomoč. Tukaj še posebej ni potrebno poudarjati, koliko požrtvovalnih in pogumnih gasilcev imamo v deželici na sončni strani Alp, ki so vedno in povsod pripravljeni pomagati, ne le pri gašenju požarov, temveč tudi pri reševanju premoženja, ter še posebej ljudi in živali. In tako je bilo tudi neko megleno jesensko jutro, ko sta se na Starem mostu v Mariboru sprehajala dva laboda. O dogodku je društvo AniMa – Animals Matter obvestila občanka, ki je ptici opazila in ju takoj poskušala spraviti na varno.

»Žal je bila edina, nihče ji ni priskočil na pomoč, a je vztrajala,« so zapisali na Facebook profilu omenjenega društva. Poklicala je tudi številno 112 – Upravo RS za zaščito in reševanje. Na kraj so nemudoma prišli mariborski gasilci, ki so laboda varno odstranili s cestišča. »Iskrena hvala srčnim gasilcem, ki resnično vedno priskočijo na pomoč, tudi mariborskim labodom,« so ob tem še zapisali v društvu.

Ob tem iz društva AniMa – Animals Matter občane prosijo, da drugič stopijo skupaj in pomagajo tem čudovitim pticam, ki so simbol Maribora. »Dobili smo sporočila o labodih na cesti oz. na mostovih v Mariboru, je čas oz. sezona letenja in včasih slabše pristanejo na trših površinah. Takšni primeri so lahko nevarni tako za ptice kot za udeležence v prometu. Prosimo vas, da v primeru, da opazite laboda na mostu, cesti ravnate na naslednji način.«

Ob tem so iz društva podali nekatera navodila za ravnanje, in sicer, da k labodom ne pristopamo prehitro in neprevidno. Labodi so namreč veliki, a plašni ptiči. Prestrašen labod lahko poskusi zbežati in lahko poškoduje sebe ali druge. Če je le mogoče, upočasnite promet ali ustavite vozilo na varni razdalji z vklopljenimi utripalkami. Če niste neposredno v prometu, opozorite voznike, naj upočasnijo. Če ste vešči ravnanja z živalmi in labod ni poškodovan, ga lahko nežno dvignete pod krili in ga odnesete do najbližje vode. Če je labod poškodovan, ne more leteti ali predstavlja nevarnost v prometu, takoj pokličite 112. Obvestili bodo ustrezne službe (npr. gasilce ali zavetišče za prostoživeče živali). Če ste v skupini, lahko z drugimi občani mirno oblikujete varovalni obroč okoli laboda, da ga zaščitite pred vozili ali mimoidočimi.

Skratka, labodi včasih zaradi utrujenosti, vetra ali optičnih prevar pristanejo na cestah in mostovih, saj jih asfalt in svetloba zmedejo – zdi se jim kot vodna površina. Vaša previdnost in hitro ukrepanje lahko rešita življenje teh ptic ter prepreči prometne nesreče....

