Robert Golob državljanom napisal ganljivo pismo: »Upam, da vam bo všeč« (VIDEO)

Predsednik vlade dr. Robert Golob je sinoči na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook objavil video, v katerem je napovedal, da državljankam in državljanom piše pismo. »Danes vam pišem pismo, dobili ga boste naslednji teden. Upam, da vam bo všeč. Sem pisal iz srca in upam, da razumete, kje smo, kam gremo, predvsem pa, kaj je tisto, kar si vsi skupaj zaslužimo,« je dejal v objavi.

Golob ni pojasnil, v kakšni obliki bo pismo objavljeno ali poslano. Iz njegove izjave je mogoče sklepati, da ga javnost lahko pričakuje že prihodnji teden, ni pa jasno, ali gre za javno objavo, odprto pismo ali morebitno pošiljanje na domače naslove.

V Sloveniji fizična pisma najvišjih državnih funkcionarjev v poštne nabiralnike niso ustaljena praksa. Smo pa v preteklosti v poštne nabiralnike že prejeli nagovore predsednika republike, med drugim v času mandata Boruta Pahorja.

Golob je v zadnjih mesecih večkrat posegel po neposrednih nagovorih javnosti prek družbenih omrežij. Ali bo tokrat pismo ostalo v digitalni obliki ali pa ga bomo državljani dejansko prejeli v poštne nabiralnike, bo znano v prihodnjih dneh.